Alles dreht sich um Freiwilligendienste

Tauberbischofsheim.Im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Tauberbischofsheim dreht sich am Freitag, 29. November, ab 14 Uhr alles um das Thema Freiwilligendienste.

Die Gründe für das Engagement im Rahmen eines Freiwilligendienstes können ganz unterschiedlich sein: Für viele jungen Menschen stellt sich nach der Schulzeit die Frage, wohin es in ihrem Berufsleben gehen soll. Einige entscheiden sich auch ganz bewusst für eine „Auszeit“ nach ihrem schulischen Abschluss. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) bieten dann die Möglichkeit, in ein bestimmtes Berufsfeld Einblicke zu erhalten, sich zu orientieren oder auch einfach nur gesellschaftlich zu engagieren. Doch nicht nur für junge Menschen ist ein Freiwilligendienst eine Chance: Auch für Menschen über 27 Jahren bietet der Bundesfreiwilligendienst die Möglichkeit des Engagements oder auch einer (beruflichen) Neuorientierung. Bei der kostenfreien Informationsveranstaltung werden Vertreter des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg und des DRK vor Ort sein. Neben einem Einblick in das Thema Freiwilligendienste wird auch die Möglichkeit geboten, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

