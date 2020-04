Allein und doch gemeinsam Ostern gefeiert

Tauberbischofsheim.Gottesdienste einmal anders erleben. Mitfeiern konnte man dieses Jahr nur vorm Fernseher, via Internet oder aber auch mit Textvorschlägen zu einer eigenen Gestaltung zu Hause im Kreis der Familie.

Wer dennoch auf einen Besuch in der Kirche nicht verzichten wollte, bekam in der Christuskirche Gelegenheit dazu. Am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag war sie für einige Stunden geöffnet und gemäß dem jeweiligen Feiertag entsprechend gerichtet. So standen am Gründonnerstag symbolisch das Abendmahlsgeschirr und ein Brot auf dem Altar. Am Freitag dominierte das Bild mit dem Kreuz (gestaltet von Gunter Schmidt), auf das man verschiedenen Bibelverse anbringen konnte.

Pfarrerin Heike Kuhn hatte sie ausgewählt, damit man die momentane eigene Situation damit zum Ausdruck bringen konnte.

Am Ostersonntag standen dann auf dem Altar bunte Frühlingsblumen. Besinnliche Texte luden an allen Tagen dazu ein, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Eine ganze Reihe von Gläubigen nutzte an diesen drei Tagen die Gelegenheit, allein, zu zweit oder als Familie einige Zeit zu verweilen und so doch etwas von der österlichen Stimmung zu erspüren. Dabei achteten einige Kirchenälteste immer darauf, dass die Verordnungen eingehalten wurden.

Um 10 Uhr erklang das Vollgeläut der Martinskirche und um 10.15 Uhr versammelten sich dann (Immer mit dem nötigen Abstand) die Menschen, um etwa das „Christ ist erstanden“ zu hören, das Gustav Endres oben vom Türmersturm blies.

Aber auch an anderen Orten, wie etwa vorm Johannes-Sichart-Haus oder im Kirschengarten spielten Bläser vom evangelischen Posaunenchor oder der Stadtkapelle zur gleichen Zeit den gleichen Choral.

Und wer genau hinschaute, fand vor der Christuskirche, an der Bahnlinie und auf dem Marktplatz kleine Tüten mit „Frohe Ostern“, die Diakonin Petra Herold und Christine Göhring gerichtet hatten mit einem Rezept für ein schnelles Osterbrot, geistlichen Texten und einem Teelicht. So konnte es dennoch für viele Ostern werden. aba

