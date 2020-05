Alle Bands spielen – nur ein Jahr später

Auch das „Keep it True“-Festival in Königshofen sowie die Auftaktveranstaltung, das Warm-Up in Dittigheim, fielen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer.

Königshofen/Dittigheim. Das „Keep it True“, von den Fans weltweit nur KIT genannt, findet seit 2003 in Königshofen statt und hat sich zum weltweit bedeutendsten Heavy-Metal-Underground-Festival entwickelt. Bereits im Vorfeld war

...