Alle 44 Prüflinge haben bestanden

Die erfolgreichen Berufsschulabsolventen der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim haben ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen.

Tauberbischofsheim. Coronabedingt ohne die übliche Entlassfeier nahmen die erfolgreichen Absolventen aus insgesamt sieben verschiedenen Ausbildungsberufen ihre Abschlusszeugnisse an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim in Empfang.

An den Prüfungen hatten 44 Prüflinge teilgenommen.

Sie alle haben bestanden. Neun Absolventen wurden belobigt, zehn bekamen einen Preis.

Eine Belobigung für überdurchschnittliche Leistungen mit einem Gesamtnotendurchschnitt zwischen 1,8 und 2,0 haben folgende Schüler erhalten:

Klasse M3IM der Industriemechaniker: Marius Krug (Weinig AG, Tauberbischofsheim).

Klasse B3MAT der Maurer: Lukas Henn (Johann Stumpf, Bad Mergentheim).

Klasse M3PA der Technischen Produktdesigner: Sören Keimel und Johannes Sohn (beide CeraCon, Weikersheim).

Klasse Z3ME der Holzmechaniker: Andreas Bauer (Laukhuff, Weikersheim) und Leon Krank (VS Möbel, Tauberbischofsheim).

Klasse Z3TI der Tischler: Hanna Greifelt (Schreinerei Kraft, Wertheim), Cora Grüner (R. Wagner, Niederstetten) und Julian Schweikert (Möbel Schmitt, Lauda-Königshofen).

Einen Preis für sehr gute Leistungen und einen Notendurchschnitt bis 1,7 erhielten: Markus Seufert (Kfz-Mechatroniker, A.M.T., Tauberbischofsheim), Christian Holmeier (Konstruktionsmechaniker, Schaller Technik, Wertheim), Thomas Baczmanski (Industriemechaniker, Weinig AG, Tauberbischofsheim), Yannik Spingler und Nils Schildger (beide Maurer, Ruck Bau, Boxberg), Jonathan Weinschenk (Technischer Produktdesigner, Umwelt- und Fluid Technik, Bad Mergentheim), Paula Hämmelmann (Holzmechanikerin, VS Möbel, Tauberbischofsheim), Inka Finck (Tischlerin, Schreinerei Kraft, Wertheim), Bosse Smekal (Tischler, Schreinerei Hemmerich, Wertheim) und Florian Greulich (Tischler, Rodemers GmbH, Wertheim), der mit einem Notenschnitt von 1,1 auch das beste Ergebnis des Jahrgangs erzielte.

Erstmals wurde an der Schule auch der Scheffel-Förderpreis vergeben werden.

Er ging an Ibrahim Shayan (Tischler). gtb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020