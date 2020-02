„Aktion Picobello“ startet wieder

Tauberbischofsheim.„Das Frühjahr naht und damit auch die Freiluftsaison. Damit sich jeder so richtig wohl fühlen kann im Stadtgebiet, will die Verwaltung wieder gemeinsam mit den Bürgern die Stadt auf Vordermann bringen und mit einer gemeinsamen Aktion von unachtsam weggeworfenem Müll und anderen Verunreinigungen befreien“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits zum 20. Mal

Die schon traditionelle „Aktion Picobello“ der Stadt Tauberbischofsheim, welche bereits zum 20. Mal stattfindet, startet am Samstag, 7. März, um 10 Uhr am Wörtplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus Tauberbischofsheim. Freiwillige Helfer sind willkommen.

Auch das „Zwischenmenschliche“ soll bei der „Aktion Picobello“ nicht zu kurz kommen.

Nach geleisteter Arbeit sind alle freiwilligen Helfer zu einer zünftigen Stärkung in der Sparkasse Tauberfranken willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020