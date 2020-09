Änderungen im Asylrecht erörtern

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis.Melanie Skiba, Referentin beim Flüchtingsrat Baden-Württemberg, kommt am Montag, 28. September, um 18 Uhr zu einem Informationsabend in das Familienzentrum Netzwerk Familie, Schmiederstraße 25, in Tauberbischofsheim.

Das Tempo im Asylrecht ist nach wie vor hoch. In dieser Veranstaltung wird ein Überblick über die wichtigsten Gesetzesänderungen im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts gegeben. Dazu gehören die neue Beschäftigungsduldung und Änderungen bei der Ausbildungsduldung sowie Änderungen im Bereich Abschiebungen und beim Arbeitsmarktzugang. Auch auf die Auswirkungen der Corona-Krise wird am Rande eingegangen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet unter den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen statt. Ein Mund -Nasen-Schutz ist mitzubringen.

Angesprochen sind in erster Linie Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und Geflüchtete Menschen im Main-Tauber-Kreis. Anmeldung bis zum 25. September an Meike Kulike, Caritas Heilbronn-Hohenlohe, unter der E-Mail-Adresse kulike.m@caritas-heilbronn-hohenlohe.de. Wenn ein Sprachmittler benötigt wird, sollte dies bei der Anmeldung mitangegeben werden.

Der Veranstalter des Infoabends ist Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Gefördert wird sie vom Land Baden-Württemberg (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration). pm

