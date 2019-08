Adebare legen Rast in der Kreisstadt ein

Eine Gruppe von rund 20 Weißstörchen machte am Mittwoch und Donnerstag Station in Tauberbischofsheim. Die Tiere legten auf dem Weg in den Süden eine Rast auf dem Laurentiusberg ein.

Tauberbischofsheim. Aus der Luft näherte sich der Kreisstadt am Mittwochabend außergewöhnlicher Besuch. Passanten blickten staunend zum Himmel, als eine große Gruppe von Weißstörchen im Landeanflug war. Die

...