Distelhausen.Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide, Körnermais und Ölsaaten Baden und die ZG Raiffeisen veranstalten am Montag, 3. Februar, ab 16 Uhr wieder ihre gemeinsame Ackerbaumesse in der „Alten Füllerei“ in Distelhausen. Auf die Besucher wartet nach Angaben der Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm. Viele aktuelle Themen stehen dabei im Mittelpunkt.

Neben Fachvorträgen über Bodenproben, Mischdünger und den aktuellen Düngemittelmarkt sowie Pflanzenschutz konnten die Verantwortlichen sowohl Gerd Schonder (BG Neuhof) als auch Dr. Christian Bickert (DLG-Mitteilungen) als Referenten zu aktuellen Themen gewinnen.

Um 20.30 Uhr beginnt die regionale Mitgliederversammlung der Erzeugergemeinschaft. Vor der Veranstaltung und in der Pause bietet sich den Besuchern der Ackerbaumesse an zahlreichen Informationsständen die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit den jeweiligen Ausstellern.

