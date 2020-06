Abtauchen in die Historie der Kommune

Tauberbischofsheim.Die Altstadt kann man ab Samstag, 6. Juni, wieder im Rahmen einer Führung kennenlernen. Die Stadtführer haben nicht nur ein umfangreiches Allgemeinwissen, sondern ein großes Detailwissen – und können so auch auf spezielle Gästefragen innerhalb eines klassischen Altstadtrundgangs eingehen.

Die klassischen Rundgänge decken die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab, vom Marktplatz über den Kirchenbezirk und das Areal um das Kurmainzische Schloss. Die Guides erwarten Gäste jeden Samstag um 11 Uhr und jeden Freitag um 20 Uhr, Dauer jeweils eine Stunde. Die Besteigung des Türmersturmes ist derzeit nicht möglich. Die Teilnehmerzahl ist aktuell auf maximal zehn fremde Teilnehmer, die einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten müssen und/oder den Kreis der Angehörigen eines bzw. eines weiteren Haushalts beschränkt. Das Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen ist Plicht.

Anmeldungen mit Angabe des Namens sowie der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse plus Unterschrift jedes Teilnehmers ist in der Tourist-Information am Marktplatz vorab erforderlich, Tickets können zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Am Samstag steht Martin Schirmer den Gästen mit seinem Wissen zur Verfügung.

