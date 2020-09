Abschlussarbeiten von hoher Güte präsentiert

Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis.Sehr erfolgreich haben fünf junge Migranten aus Afghanistan, Syrien oder Eritrea eine handwerkliche Ausbildung zum Maler oder Lackierer und im Sommer ihre Gesellenprüfung in dem jeweiligen Berufszweig absolviert.

Sayed Noorullah Hashimi, Dawood Eshaqi und Ismail Asadi stammen ursprünglich aus Afghanistan. Sayed Noorullah Hashimi ist seit Juli 2016 in Deutschland und hat in Tauberbischofsheim nach einem über halbjährlichen Sprachkurs nebst Prüfungen den Hauptschulabschluss abgelegt. Im Anschluss an ein Praktikum startete der 20-Jährige eine Ausbildung speziell als Maler beim Betrieb für Maler- und Verputzarbeiten von Werner und Christian Faul in Unterbalbach. Einerseits habe er die Fachbegriffe rasch auf deutsch gelernt, andererseits sei sein Ausbilder sehr geduldig gewesen, berichtete Hashimi. Bei der Gesellenprüfung 2020 schnitt Sayed Noorullah Hashimi als Bester der Maler- und Lackierersparte ab.

Dawood Eshaqi ist seit 2015 in Deutschland, nachdem er im Jahr zuvor für einige Monate in der Schweiz gelandet war. In Tauberbischofsheim lernte und verbesserte der 22-Jährige an der Berufsschule im Rahmen eines „Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO)“ seine Sprachkenntnisse; zusätzlich, indem er auf freiwilliger Basis Zusatzkurse belegte und Nachhilfestunden nahm. Darüber hinaus habe sowohl die berufliche Praxis und Ausbildung gleichfalls bei dem Malerbetrieb Faul in Unterbalbach als auch der Berufsschulunterricht zur Erweiterung seiner deutschen Sprachqualifikationen erheblich beigetragen.

Ismail Asadi kam ebenso vor fünf Jahren nach Deutschland, wo er an einem einjährigen Sprachkurs teilnahm und den Hauptschulabschluss erfolgreich erzielte. Nach einem zweiwöchigen Praktikum begann er eine Ausbildung als Maler bei der Herbert Nied Farb- und Putztechnik GmbH in Niederstetten, die der 23-Jährige mit der Gesellenprüfung im Sommer abschloss.

„Am Anfang war es ohne oder mit nur wenigen Sprachkenntnissen sowohl im Alltag als auch in der Schule und Berufsausbildung sehr schwierig, so dass ich zunächst längst nicht alles verstanden habe“, bekannte Asadi. Im Laufe der Zeit sei es jedoch immer besser geworden.

Gleichfalls seit Ende August 2015 befindet sich der aus Syrien stammende Mustafa Alkaddour in Deutschland. In seiner Urheimat hatte der 25-jährige das Bäckerhandwerk erlernt und gemeinsam mit seinem Vater ein Geschäft betrieben. In seiner „neuen Heimat“ musste er beruflich und sprachlich wieder „bei null“ anfangen. Nach einem neunmonatigen Deutschintensivkurs inklusive zertifizierter Prüfung begann er im Anschluss an ein sechswöchiges Praktikum seine Ausbildung zum Malergesellen bei der Baumann GmbH in Tauberbischofsheim.

„Mein beruflicher als auch sprachlicher Weg ist noch nicht beendet“, nannte er als Ziele. Außerdem strebt er an, seine Ehefrau aus Syrien zu sich nachholen zu können. „Meine deutsche Mamma“, bezeichnete er liebevoll eine Tauberbischofsheimer Bürgerin, deren Ehemann vor zwei Jahren verstorben sei sowie die gemeinsam mit diesem Alkaddour mental, organisatorisch und sprachlich unterstützt

2016 kam Robel Josief aus Eritrea, wo er bis zur achten Klasse zur Schule ging, nach Deutschland. Hier bekam er im ersten Jahr Intensivsprachkurse und erreichte im zweiten Jahr den Hauptschulabschluss, bevor er eine Berufsausbildung spezifisch zum Lackierer bei der Karosserie und Lackierzentrum Taubertal GmbH in Tauberbischofsheim absolvierte. Gleichzeitig besuchte r der heute 20-Jährige im ersten Ausbildungsjahr die Gewerbliche Schule in der Kreisstadt sowie im zweiten und dritten Lehrjahr die Berufsschule in Heilbronn, wo er auch seine Gesellenprüfung ablegte.

„Es war am Anfang schwierig –neue Sprache, neue Kultur und neues Essen“, schildert er seine Erfahrungen und Erlebnisse. Viel Unterstützung habe er jedoch von der Jugendhilfe Creglingen sowie von Vorgesetzten, Kollegen und einer Familie vor Ort erhalten. „Wenn man will, kann man es auch schaffen“, hob er als Lebensdevise hervor.

Miteinander dankte das Quintett explizit den Fachlehrkräften und Ausbildern für deren Unterstützung und Geduld. Allen fünf Absolventen ist zum einen gemeinsam, dass sie aufgrund ihrer Leistungen und Ergebnisse von ihren Ausbildungsbetrieben als Gesellen übernommen und weiterbeschäftigt werden. Zudem peilen sie jeweils an, anschließend in einigen Jahren sich womöglich zum Meister oder Techniker fortzubilden.

„Gerade bei der praktischen Prüfung überzeugten die fünf Maler- und Lackierer-Azubis besonders, wie die hohe Güte ihrer Abschlussarbeiten bewiesen“, hob Matthias Rieger, Studiendirektor und Berufsfachlehrer an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim hervor. Oft müssten junge Menschen anderer Hautfarbe und Kulturen im Alltagsleben wie bei der Wohnungssuche Ressentiments erfahren. „Andererseits zeigen insbesondere Zuwanderer ein ausgeprägtes Treueverständnis gegenüber den Ausbildungsbetrieben oder Arbeitgebern“, berichtete Rieger.

„Hervorragend, was diese jungen Menschen mit Migrationshintergrund geleistet haben. Dies spiegelt deren Leistungspotenzial und Motivation wider als auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Betriebe und dem Regierungspräsidium“, bekräftigte Hermann Ruppert, Rektor der Gewerblichen Schule.

„Bei diesen fünf jungen Migranten hat sich exemplarisch gezeigt, dass es entgegen häufigen pessimistischen Meinungen und trotz zunächst fehlenden Deutschkenntnissen mit einer Integration und Ausbildung ausgezeichnet klappen kann, sofern die Lebensumstände stimmig sowie Unterstützung und Fürsprache zum Beispiel durch Lehrer, Ausbilder, Kollegen, Familien oder anderen Personen gegeben sind“, unterstrichen Kreishandwerkermeister Michael Szabo sowie Angelika Gold, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaften Main-Tauber und Schwäbisch Hall.

