Abiturprüfung vor 40 Jahren abgelegt

Tauberbischofsheim.Vor 40 Jahren legte der Abiturjahrgang 1979 am Matthias-Grünewald-Gymnasium die Reifeprüfung ab. In Erinnerung daran trafen die ehemaligen Schüler sich an alter Wirkungsstätte. Oberstudiendirektorin Martina Schlegl führte durch das Gebäude. Beim Gang durch die Schulräume tauchten viele Ehemalige wieder in ihre Schulvergangenheit ein. Der Jahrgang 1979 war der letzte, der noch das „Vollabitur“ absolvierte. „Bei unserem Abi-Gag trugen wir das alte Voll-Abitur mit ehrwürdiger muskalischer Untermalung zu Grabe und verkauften die Abi-Zeitschriften während eines Life-Konzerts zur großen Pause auf dem Schulhof aus einem selbstgezimmerten Sarg“, erzählte Hedy Barth-Rößler. Anschließend besichtigten die Jubilare das Museum der Vereinigten Spezialmöbelfabriken und schwelgten beim gemeinsamen Essen in der Distelhäuser Brauerei in Schulerinnerungen. feu/ Bild: Abiturjahrgang 1979

