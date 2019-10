Abend der Blasmusik am 9. November in Dienstadt

Dienstadt.„Gut Bewährtes soll erhalten bleiben“. Getreu diesem Mottos findet am Samstag, 9. November, der dritte Abend der Blasmusik statt. Anlässlich des 110-Jährigen Bestehens der Musikkapelle Dienstadt (Bild) hat diese traditionelle Stücke wie „Die Sonne geht auf“ oder „Sterne der Heimat“ im Programm. Jedoch werden auch neue Titel wie „You raise me up“, „Rot-Gold-Polka“ oder die „5 Hof Polka“ von der Musikkapelle zu hören sein. Am Abend der Blasmusik wird neben der Winzerkapelle Beckstein zu Gast sein und im Dorfgemeinschaftshaus spielen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dienstadt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikapelle

