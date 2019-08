„Ab in den Süden“ in Tauberbischofsheim zu erleben

Tauberbischofsheim.60 Jahre deutsche Musikgeschichte, 50 der beliebtesten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager, gesungen von sechs namhaften Musical-Stars, das ist Espen Nowackis Erfolgsmusical „Ab in den Süden“. Nach über 100 Aufführungen freut sich Musical-Profi und Produzent Espen Nowacki über eine treue und enorm wachsende Fan-Gemeinde dieser rasanten und bunten Show. Die Darsteller der Hit-Komödie standen bereits bei „Elisabeth“, „Phantom der Oper“, „les miserables“ „My fair Lady“ und vielen weiteren Musicals auf auf internationalen Bühnen. „Ab in den Süden“ ist eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im italienischen Ferienhotel aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung. In der professionell choreografierten Show verbinden sich Klassiker wie „Anita“, „Atemlos“, „Er gehört zu mir“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Verdammt ich lieb dich“ und viele mehr gekonnt mit der turbulenten Story. Zu erleben ist die Show am 10. Januar 2020 in der Tauberbischofsheimer Stadthalle. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Wacky Promotions

