84-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt

Tauberbischofsheim.Auf der Autobahn 81 ereigneten sich am Freitag bei Tauberbischofsheim mehrere Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden.

Beim Wechsel der Fahrspuren kam ein 33-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Ford Mondeo ins Schleudern. Er war zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Als er von der mittleren der drei Fahrspuren auf die benachbarte fuhr, kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro am Auto und an den Leitplankenelementen.

Mit einem Sachschaden 20 000 Euro ging es gegen 9.40 Uhr beim nächsten Unfall weiter. Ein 55-Jähriger war mit seinem BMW den Taubertalaufstieg in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Autobahnausfahrt Tauberbischofsheim und der Bayerischen Landesgrenze hatte es geregnet. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Straße bei Steigung geriet der Pkw nach rechts ins Schleudern und dabei in die Böschung. Durch den Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt, und es entstand ein Flurschaden auf einer Länge von circa 40 Metern. Im weiteren Verlauf blieb der BMW nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn stehen.

Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den 55-Jährigen vorsorglich an der Unfallstelle, dieser hatte jedoch keine Verletzungen davongetragen.

Zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Autobahnausfahrt Tauberbischofsheim hatte sich am Nachmittag infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen ein weiterer Unfall ereignet, von dem noch Trümmerteile auf der linken Fahrspur lagen.

Als ein 54-Jähriger mit seinem VW Passat in Fahrtrichtung Heilbronn fuhr und einen Lkw auf der linken Spur überholte, bemerkte er die Trümmerteile und bremste nach eigenen Angaben fast bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Fahrer eines BMW erkannte dies zu spät und prallte infolge von Aquaplaning in das Heck des VW. Beide Autos kamen durch den Zusammenprall nach rechts ins Schleudern und schlugen unmittelbar neben der ursprünglich verunfallten PKW-Fahrerin in die Schutzleitplanke ein.

Ein 84-jähriger Mitfahrer im VW Passat wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Insassen sowie der 53-jährige Fahrer des BMW blieben unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auch die Schutzleitplanken wurde beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 30 000 Euro. pol

