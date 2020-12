70 weitere Personen sind genesen

Main-Tauber-Kreis.18 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Montag für den Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte und Gemeinden Bad Mergentheim, Boxberg, Freudenberg, Igersheim, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim und Wertheim.

„Es handelt sich in 13 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. 17 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person ist in stationärer Behandlung“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 1579.

Das Gesundheitsamt hat am Montag einen weiteren Todesfall bestätigt. Es handelt sich um einen über 85-jährigen Mann, bei dem ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Weitere Angaben macht das Landratsamt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 18 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben, zuletzt am 3. Dezember.

Mittlerweile seien 70 weitere und damit insgesamt 1389 Personen wieder genesen.

Derzeit sind 172 Personen aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Diese Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 6, Assamstadt: 2, Bad Mergentheim: 17 (+2), Boxberg: 26 (+1), Creglingen: 3, Freudenberg: 8 (+1), Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 1, Igersheim: 8 (+2), Königheim: 5 (+1), Külsheim: 7 (+1), Lauda-Königshofen: 18 (+2), Niederstetten: 3, Tauberbischofsheim: 32 (+4), Weikersheim: 10 (+2), Werbach: 1, Wertheim: 22 (+2) und Wittighausen: 1.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 121,6

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 121,6. Eine Woche zuvor, am 30. November, lag er bei 137,5.

Aufgrund eines Infektionsfalls in den Reihen des Personals musste ein Wohnbereich des Pflegeheims Carolinum in Bad Mergentheim unter Quarantäne gestellt werden.

Darüber hinaus musste eine weitere Klasse der Christian-Morgenstern-Grundschule in Tauberbischofsheim in Quarantäne verfügt werden, nachdem dies bisher nur einzelne Schüler dieser Klasse betroffen hatte.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Montag zwölf neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten stieg dort auf 1667 an. Der Inzidenzwert lag bei 167,2. Wie das Landratsamt außerdem mitteilte, wurden im Neckar-Odenwald-Kreis am Wochenende fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bestätigt. In den Neckar-Odenwald-Klinikenin Buchen starben drei Männer im Alter von 68, 82 und 84 Jahren sowie eine 99-jährige Frau. Im Mosbacher Krankenhaus starb ein 73-Jähriger.

„Aerosole gelten als einer der wesentlichen Übertragungswege für das Coronavirus. Das Infektionsrisiko durch virenhaltige Aerosole kann am wirksamsten durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen gemindert werden. Einzelmaßnahmen wie etwa Raumfilter sind dagegen allein nicht ausreichend und können regelmäßiges Lüften nicht ersetzen.“ Dies ist das Ergebnis des ersten Berichts des Expertenkreises Aerosole, den die landesweite Lenkungsgruppe „Sars-Cov2 (Coronavirus“) initiiert hat.

In dem Expertenkreis waren Ingenieure, Naturwissenschaftler und Mediziner vertreten. Der Bericht soll als Grundlage dienen, um weitere Maßnahmen zum Schutz vor Aerosolen zu ergreifen.

Aerosole sind in der Luft schwebende Partikel, die kleiner als fünf Mikrometer sind und intakte Viruspartikel enthalten können. Sie werden auch beim Atmen und Sprechen in die Umgebung abgegeben und können in ungelüfteten Räumen Stunden bis Tage in der Luft schweben.

„Es ist sehr zu begrüßen, dass das Land sich dafür einsetzt, die wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Ansteckungsgefahr durch Aerosole zu vergrößern. Auf dieser Basis können bestehende Schutzkonzepte noch weiter optimiert und besser vermittelt werden“, erklärte Erster Landesbeamter Christoph Schauder als Leiter des Arbeitsstabs Corona im Landratsamt Main-Tauber-Kreis. lra

