66 Jahre Kompetenz und Engagement

Tauberbischofsheim.Mit dem neuen Schuljahr sind 66 Dienstjahre, Kompetenz und Engagement an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim in den Ruhestand verabschiedet worden. Helmut Mayer war davon 34 und Hans-Joachim Imhof 32 Jahre an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim tätig.

Nach seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und dem Referendariat in Heidelberg wechselte Helmut Mayer 1985 nach Tauberbischofsheim. Schon bald setzte er sich nicht nur für die Belange der Schüler, sondern auch für die der Kollegen ein. So engagierte er sich über die Arbeit im Personalrat der kaufmännischen Schule hinaus auch als örtlicher Personalvertreter für die Kollegen im Main-Tauber und Hohenlohe-Kreis.

Ab dem 1. August .2001 wurde er von seiner Unterrichtsverpflichtung für seine Tätigkeit in der Bezirkspersonalvertretung freigestellt – seit 2006 auch als Hauptpersonalvertreter im Hauptpersonalrat. Im Zusammenhang mit diesen Ämtern setzte sich Mayer vornehmlich für die Fragen und Probleme der Lehrer mit Beeinträchtigungen ein. Hans-Joachim Imhof kam nach dem Studium der Fächer Betriebswirtschaftslehre und Sport in Esslingen und dem Referendariat in Schwäbisch Gmünd 1987 an die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim.

Seit dieser Zeit bereicherte er als engagierter Lehrer das hiesige Kollegium. Vor allem die Planung und Durchführung der Skifahrten, an denen er auch selbst jahrelang als begleitende Lehrkraft teilnahm, lagen ihm als Sportlehrer am Herzen.

Nicht in den Ruhestand, sondern an die Frankenlandschule Walldürn verabschiedete sich zudem Frank Stephan.

Mit Beginn dieses Schuljahres hat Stephan in Walldürn das Amt des stellvertretenden Schulleiters übernommen. Stephan studierte Wirtschaftspädagogik und Politik und unterrichtete die Fächer Betriebswirtschaftslehre sowie Geschichte und Gemeinschaftskunde .

Neben seiner Lehrtätigkeit war er engagiertes Mitglied des Berufsschullehrerverbands und Personalrat der Schule. kms

