40 Jahre im Dienst

Tauberbischofsheim.Kunden und Kollegen kennen sie als feste Größe in der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim. Margot Bader aus Tauberbischofsheim wurde nun in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig war sie an ihrem letzten Arbeitstag seit 40 Jahren im Dienst der Arbeitsagentur..

Margot Bader war in verschiedenen Bereichen tätig, bevor sie als Mitarbeiterin in das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Tauberbischofsheim wechselte. Hier war sie 20 Jahre als kompetente Ansprechpartnerin für Schüler, Arbeitssuchende, Eltern und Lehrer tätig.

„Vier Jahrzehnte bei einem Arbeitgeber beschäftigt zu sein, hat im flexibler werdenden Berufsleben einen ganz hohen Stellenwert mit besonderer Note und wird fast schon zur Rarität“, würdigte Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur die Leistung und den persönlichen Einsatz von Margot Bader.

Engagiert, mit großer Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit habe sie Kunden und Kollegen in „ihrem BiZ“ immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. aat

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020