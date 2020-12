3000 Euro für die Tafeln im Landkreis

Main-Tauber-Kreis.Seit Jahren ist das betriebliche Gesundheitsmanagement ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Volksbank Main-Tauber. Und die zahlreichen Angebote rund um das Thema Gesundheit werden von den Mitarbeitern der Genossenschaftsbank rege genutzt. Der Steuerkreis des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) hatte vor nunmehr zwei Jahren die Idee, die Vorteile für die Gesundheit der Belegschaft mit karitativem Engagement zu verbinden. Seitdem werden für die Teilnahme an den Angeboten des BGM Punkte vergeben, die seitens der Bank am Ende jeden Jahres in Euro und Cent umgesetzt und einer gemeinnützigen Organisation in der Region zugeführt werden. In diesem Jahr konnten so von den Mitarbeitern der Bank insgesamt Punkte im Gegenwert von 3000 Euro gesammelt werden, die am vergangenen Donnerstag Vertretern der Tafeln in der Region als Spende übergeben wurden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Aktion nicht nur die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die ehrenamtliche und vorbildliche Tätigkeit der Tafeln unterstützen können“, betonte der Betriebsratsvorsitzende Daniel Wittmann in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des BGM-Steuerungskreises bei der Scheckübergabe. „Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, gemeinnützige Tätigkeiten und das bürgerliche Engagement im Ehrenamt in unserer Heimat zu unterstützen“, ergänzte der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider. Die Verknüpfung von Verantwortung als Arbeitgeber mit dem Gedanken der Förderung des karitativen Einsatzes von Mitbürgern sehe er als weiteren Baustein im vielfältigen Engagement der Bank für die Region an. „Und bei Ihnen wissen wir unsere Spende in den allerbesten Händen“, so Schneider gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern der Tafeln aus Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda und Bad Mergentheim.

Stehe doch der ehrenamtliche Einsatz der zahlreichen Helferinnen und Helfer in den Tafelläden für Bedürftige ganz im Einklang mit Werten wie Solidarität, Verantwortung und gegenseitiger Unterstützung, die man als Genossenschaftsbank fördere und die heute – auch und gerade in Zeiten der Krise – aktueller denn je seien.

„Wir erleben die regionalen Banken seit vielen Jahren als verlässlichste Unterstützer unserer Aktivitäten und freuen uns sehr, dass dieses stete Engagement der Volksbank durch die heutige Spende erneut bekräftigt wurde“, erklärte Tafelkoordinator Volker Herm in seinen Dankesworten. Die Spende werde für eine Weihnachtsüberraschung für die Kinder bedürftiger Familien eine sinnvolle Verwendung finden. voba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020