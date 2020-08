29-Jähriger aus dem Kreis sitzt in U-Haft

Tauberbischofsheim.Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei: Nach dem Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale in Tauberbischofsheim im Dezember, wurde nun der Täter ermittelt. Ein 29-jähriger, im Main-Tauber-Kreis wohnhafter Mann, wurde bereits am Mittwochmorgen durch die Polizei festgenommen. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Mosbach und Polizeipräsidium Heilbronn vom Freitag hervor.

Angestellte mit Pistole bedroht

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim umgehend in Vollzug gesetzt. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Rückblick: Am 16. Dezember 2019 überfiel der Mann die Filiale einer Supermarktkette in Tauberbischofsheim (die FN berichteten). Kurz vor Ladenschluss betrat der Räuber das Geschäft in der Pestalozziallee, bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte sie auf, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen.

Anschließend wurden die Angestellten vom Täter gefesselt, so dass es ihnen erst einige Zeit später gelang, die Polizei zu alarmieren.

