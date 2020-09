270 Tablets für die städtischen Schulen

Tauberbischofsheim.Die Kreisstadt als Schulträger hat vom Land rund 145 000 Euro aus dem sogenannten Sofortausstattungsprogramm erhalten.

Das Geld ist – so die Vorgabe – für Tablets und Notebooks inklusive Zubehör zu verwenden, um Schülern im Bedarfsfall die Mobilgeräte leihweise zur Verfügung stellen zu können und so „dem Bedarf der Schulen und dem Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten Rechnung zu tragen“. Die Politik reagiert damit auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und will die Voraussetzungen schaffen, um im Notfall – etwa einem weiteren Lockdown – grundsätzlich allen Schülern die Teilnahme an Fern- beziehungsweise Videounterricht zu ermöglichen.

Insgesamt hat der Bund dafür zusätzliche 500 Millionen Euro bereitgestellt. Davon entfallen 65 Millionen Euro auf Baden-Württemberg. Eine Summe in gleicher Höhe stellt das Land selbst bereit. Aus der Gesamtsumme ergibt sich der Anteil für die Stadt Tauberbischofsheim.

Wie Hauptamtsleiter Michael Karle in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch erläuterte, habe man bereits den Bedarf bei den städtischen Schulen abgefragt. Auf dieser Basis seien insgesamt 270 Tablets bestellt worden. Der Großteil der Geräte (218) werde durch das Kreismedienzentrum in Zusammenarbeit mit den Schulen eingerichtet und anschließend an die Standorte verteilt. Die verbleibenden 52 Geräte würden zunächst als Reserve zurückbehalten, da der Bedarf bei den neuen Erstklässlern noch nicht abgefragt worden sei. Die Vergabe an die Schüler erfolgt dann im Bedarfsfall durch die Schulen. gf

