24 Türchen im „fnweb“

Odenwald-Tauber.24 Überraschungen warten in der Vorweihnachtszeit erneut auf die Besucher der Homepage der Fränkischen Nachrichten (www.fnweb.de). Ab Dienstag, 1. Dezember, ist dort wieder ein virtueller Adventskalender – der FN-Türchenzauber – zu finden.

Verschiedene Überraschungen

Hinter den 24 Türchen, die sich ganz einfach per Mausklick unter www.fnweb.de/tuerchenzauber öffnen lassen, verstecken sich verschiedene Überraschungen in Form von Sachpreisen und Gutscheinen, etwa vom Solymar in Bad Mergentheim, von Intersport MuM und vielen mehr.

Insgesamt haben die Gewinne hinter den 24 Türchen im virtuellen FN-Türchenzauber einen Wert von mehr als 2000 Euro. Mitmachen lohnt sich also. gf

