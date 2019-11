24 Türchen im „fnweb“

Odenwald-Tauber.24 Überraschungen warten auf die Besucher der Homepage der Fränkischen Nachrichten.

Ab Sonntag, 1. Dezember, ist dort ein virtueller Adventskalender zu finden.

Verschiedene Überraschungen

Hinter den 24 Türchen, die sich im Internet unter www.fnweb.de/adventskalender per Mausklick öffnen lassen, verstecken sich verschiedene Überraschungen in Form von Aktionen und Preisen. Neben „Sofortgewinnen“ wie Rabattcoupons gibt es verschiedene Verlosungen, an denen die User teilnehmen können.

Zu gewinnen gibt es hier unter anderem Eintritts- und Konzertkarten, Gutscheine und Sachpreise, oder auch ein dreimonatiges Digitalabo bei den FN.

Insgesamt haben die Gewinne hinter den 24 Türchen im virtuellen FN-Adventskalender einen Wert von über 2000 Euro. Mitmachen lohnt sich also. gf

