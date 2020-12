20 Tischstaffeleien ermöglichen flexibles Arbeiten

Tauberbischofsheim.Schöner malen: Das können künftig die Künstler am Matthias-Grünewald-Gymnasium. 20 Tischstaffeleien im Wert von fast 900 Euro machen es möglich. Gespendet hat sie der Verein der Freunde.

„Die Tischstaffeleien ermöglichen ein flexibles Arbeiten“, sagte Birgit Hartmann bei der Übergabe. Die Kunstlehrerin freute sich über die Spende des Fördervereins sehr. Sie lassen sich ihren Angaben zufolge platzsparend auf nahezu jedem Tisch aufstellen. So bleibe stets genügend Fläche, um Künstlermaterial wie Pinsel, Farben oder Malmittel griffbereit daneben zu platzieren.

„Tischstaffeleien sind“, so Hartmann, „ideal für ein bequemes und gesundes Malen.“ Mit ihnen sei es möglich, in aufrechter Sitzhaltung zu malen, was eine gekrümmte Körperhaltung vermeide und die Wirbelsäule schone. Der Künstler könne auch immer wieder aufstehen, zurücktreten und sein Werk aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. „Das ist wichtig für den malerischen Prozess.“

„Der Förderverein setzt seine Gelder zum Wohle der Schüler und der Schule ein“, versicherte Dr. Sebastian Gerstenkorn. Der Vorsitzende des vereins der Freunde freute sich, einen langgehegten Wunsch der Fachschaft Kunst erfüllen zu können. Der Verein komme mit der Spende auch einem wichtigen Vereinsziel nach, die Lern- und Arbeitsbedingungen für Lehrer und Schüler am „Schiff“ stetig zu verbessern.

Die Tischstaffeleien haben ihren Praxistest schon bestanden. Beim Phototermin präsentierten die Schüler ihre Kunstwerke, die dank der praktischen Hilfsmittel entstanden sind. mgg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020