192 000 Euro gesammelt

Main-Tauber-Kreis.In der Vollversammlung des Dekanatsrates ging Vorstandsmitglied Kurt Baumann auf die Sternsingeraktion ein. Vertreter der Gemeinden berichteten von den Erfahrungen, viele Christen aber auch Nichtchristen freuen sich auf den Besuch der Sternsinger. Auch wenn einige Gemeinden über Mangel an Kindern klagten, die diese Aktion mittragen und deshalb Familien nur auf ausdrücklichen Wunsch besucht werden können, so konnte insgesamt ein sehr positives Bild gewonnen werden. Viele Kinder machen auch deshalb mit, weil sie damit anderen Kindern in der Welt helfen können.

Gewürdigt wurde das Zusammenspiel von Erwachsenen und Kindern und insgesamt gehe es ja bei dieser Aktion auch darum, sich ins Bewusstsein zu rufen, den eigenen Lebensstil zu ändern, angesichts der Not in vielen Ländern dieser Erde. In diesem Jahr stand das Land Libanon im Mittelpunkt, und es ging besonders um die Sehnsucht nach Frieden.

Dekanatsjugendreferentin Maxi Scheuermann ging auch auf das Vorbereitungstreffen ein, bei dem selbst langjährige Betreuer immer gute Anregungen mitnehmen können.

Kurt Baumann sah es als bemerkenswert an, dass sich in den ersten Januartagen allein im Dekanat Tauberbischofsheim deutlich über 1000 Kinder und Jugendliche engagiert haben, weitere 250 Erwachsene hatten sich als Begleiter zur Verfügung gestellt. Dankbar sei man auch für den gesammelten Betrag von 192 000 Euro im Dekanat Tauberbischofsheim. Damit machten auch die Spender, die besuchten Personen, deutlich: „Wir gehören zusammen“. bk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020