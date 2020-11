19 neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende 19 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet, davon 19 am Samstag. Am Sonntag wurden keine Neuinfektionen gemeldet – es stehen noch alle Testergebnisse vom Freitag aus. Die am Samstag neu betroffenen Personen leben im Gebiet von Ahorn, Boxberg, Creglingen, Freudenberg, Igersheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach und

...