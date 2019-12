18 Freiwillige zu San-Helfern qualifiziert

Tauberbischofsheim.Erneut haben sich 18 Freiwillige im Rahmen der DRK-Fachdienstausbildung zu San-Helfern qualifiziert. Somit können sie in Zukunft die DRK-Bereitschaften bei Sanitätsdienst-Einsätzen unterstützen. Aber auch die Mitarbeit im Katastrophenschutz ist eine weitere Einsatzmöglichkeit.

„Wir sind als Kreisverband sehr glücklich, dass wir dieses Jahr wieder eine Sanitätsdienstausbildung anbieten konnten, die zudem noch so gut besucht war“, so Manuela Döhner, Kreisbereitschaftsleitung des DRK-Kreisverbandes. Der ehrenamtliche Nachwuchs werde in allen Bereichen benötigt. Es seit heute keine Selbstverständlichkeit, dass sich junge Menschen ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen, so Manuela Döhner. Neben den Basismaßnahmen der Ersten Hilfe umfasste der 60 Unterrichtseinheiten umfassende Lehrgang auch tiefergreifende Themen: Kenntnisse über die menschliche Anatomie wurden aufgefrischt und vertieft, die Einsatztaktik für den Einsatzfall wurde erläutert, Rettungsgriffe und –maßnahmen praktisch erprobt.

Anhand von zahlreichen Fallbeispielen wurden Krankheits- und Notfallbilder besprochen und geübt. „Ein hoher Praxisanteil ist uns in der Ausbildung unserer Helfer besonders wichtig, nur so kann Handlungssicherheit erlangt werden“, erläuterte Alexa Müssig, stellvertretende Ausbildungsleitung des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim. Aber auch die Einweisung auf Medizinprodukte, wie Blutdruckmessgerät, halb automatischer Defibrillator und das Absauggerät, stand auf dem Ausbildungsplan. Den Abschluss bildeten drei Prüfungsteile: Nach einer theoretischen Erfolgskontrolle bewiesen die Teilnehmer die sichere Beherrschung einer Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Defibrillator und Beatmungshilfe sowie die Bewältigung einer gestellten Einsatzsituation: Diese reichte von einem bewusstlosen Festbesucher mit Kopfplatzwunde, einem alkoholisierten Hilfebedürftigen über Verletzte mit stark blutenden Wunden oder Frakturen.

Aber auch typische Krankheitsbilder wie Asthma oder Herzinfarkt waren Teil der Prüfungssituationen. Unterstützt wurde das Prüfungsteam durch ehrenamtliche Mimen und einem geübten Team für Notfalldarstellung, welches mit seinen geschminkten Wunden die Prüfungssituationen sehr real gestaltet hat.

Letztendlich konnte Manuela Döhner allen Prüflingen zu ihren bestandenen Prüfungen mit guten bis sehr guten Ergebnissen gratulieren und wünschte allen ein gutes Gelingen in den Einsätzen. drkt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019