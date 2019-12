Tauberbischofsheim.Im Freiburger Stadtteil Rieselfeld kamen am Wochenende drei Karatemeister zusammen, um mit annähernd 100 aktiven Karatekämpfern aus der ganzen Republik ein besonderes Jubiläum zu feiern. Andreas Einecker aus Freiburg, Frank Ostermann aus Singen sowie Schlatt aus Tauberbischofsheim (Bild, Mitte) sind alle Träger des 6. Dan und betreiben jeder seit 40 Jahren ohne Unterbrechung ihre Kunst. Mit dem Slogan „18 Dane und 120 Jahre Karate“ riefen sie Freunde, Mitstreiter und Interessierte auf, gemeinsam unter ihrer Leitung drei Trainingseinheiten zu absolvieren. Dort gaben die Cheftrainer ihr angehäuftes Wissen in spannender Form weiter, so dass Aktive aller Alters- und Gürtelkassen etwas mit nach Hause nehmen konnten. Wurden die Schwerpunkte auch unterschiedlich gesetzt, war es doch traditionelles japanorientiertes Karate, welches den Teilnehmern vermittelt wurde. Die drei Karatemeister trafen sich in ihrer Jugend immer wieder auf Kampfflächen im Wettstreit um Titel, Medaillen und Trophäen. Besonders ist, dass sie bis ins Seniorenalter zusammen erfolgreich an Turnieren teilnahmen. sake

