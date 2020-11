17-Jährige von Auto erfasst

Tauberbischofsheim.Eine 59-Jährige hat am Samstagmittag in Tauberbischofsheim mit ihrem Pkw eine Fußgängerin angefahren. Die Frau am Steuer war gegen 13 Uhr auf der Schmiederstraße unterwegs, wobei sie aus Richtung der Hauptstraße kam. Im gleichen Moment überquerte eine 17-Jährige mit einer Freundin den Fußgängerweg am Spitalweg. Die Autofahrerin übersah die beiden jungen Frauen.

Nach Angaben der Polizei landete die 17-Jährige zunächst auf der Motorhaube des Autos und kam dann auf der Straße zu Fall. Ihre Freundin hatte sich mit einem Sprung zur Seite retten können.

Die angefahrene Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

