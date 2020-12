167 Jahre Kompetenz verabschiedet

Mit Rudi Flegler, Dieter Häußler, Roland Mast, Bernhard Moll, Richard Quenzer und Anton Tremmel schieden sechs verdiente Mitgliederaus dem Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber aus.

Main-Tauber-Kreis. Nach dem Erreichen der in der Satzung der Genossenschaftsbank festgelegten Altersgrenze war für die Genannten keine Wiederwahl mehr möglich. Die normalerweise im Rahmen der Vertreterversammlung vorgesehene Verabschiedung der Mandatsträger erfolgte pandemiebedingt durch persönliche Besuche des Vorstandsvorsitzenden Michael Schneider, der den scheidenden Aufsichtsräten in diesem Zuge auch die Ehrungen durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband übermittelte.

„Sie alle hätten eine persönliche Verabschiedung an unserer Vertreterversammlung im Oktober verdient gehabt und es schmerzt uns sehr, dass wir aufgrund der Pandemie auf eine gemeinsame Würdigung Ihrer Verdienste in diesem Rahmen verzichten mussten“, so der Vorstandsvorsitzende. Waren doch alle ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder über viele Jahre hinweg ihren Aufgaben im Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber mit vorbildlicher Pflichterfüllung nachgekommen. Der Aufsichtsrat wird von der Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank gewählt. Er überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die Geschäftsergebnisse. Das Gremium berichtet zudem einmal jährlich in der Vertreterversammlung über den Jahresabschluss und die durchgeführte Prüfung.

Mit Rudi Flegler schied das dienstälteste Mitglied des Rates aus. Seit 1978 gehörte er dem Gremium an, nahm also seine Aufgaben seit 42 Jahren gewissenhaft wahr.

Zu Beginn seiner Amtszeit noch bei der damaligen Raiffeisenbank Dertingen in Amt und Würden, gehörte er seit 1995 dem Aufsichtsrat der Volksbank Wertheim an und nach mehreren Fusionen bis zu seinem Ausscheiden dem Gremium der Volksbank Main-Tauber. Bereits 2003 mit der Ehrennadel des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands bedacht, erhielt er 2008 auch die begehrte Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille sowie 2018 die Ehrenurkunde des Verbandes. Mit seinem Ausscheiden überreichte der Vorstandsvorsitzende Rudi Flegler nun auch die Ehrenurkunde in Gold des BWGV.

Dieter Häußler war seit 1999 Mitglied des Aufsichtsrates und übte dieses Amt über 21 Jahre gewissenhaft aus. Seit 1999 als Mitglied des Gremiums bei der damaligen Volksbank Bad Mergentheim und nach der Fusion im Jahr 2009 auch im Nachfolgeinstitut. 2019 mit der Ehrennadel in Silber bedacht, wurden seine Verdienste mit dem Ausscheiden ebenfalls durch die Verleihung der Ehrenurkunde in Gold des BWGV gewürdigt.

Über 26 Jahre fungierte Roland Mast als Mitglied des Aufsichtsrates. Von 1994 bis 1997 bei der Raiffeisenbank Igersheim aktiv, gehörte er von 1999 bis zur Fusion 2009 dem Aufsichtsrat der Volksbank Bad Mergentheim an. Und seit 2009 ununterbrochen dem Gremium der Volksbank Main-Tauber. 2014 wurde er mit der Ehrennadel in Silber des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes geehrt. Zur Verabschiedung wurde auch ihm die Ehrenurkunde in Gold in Würdigung seiner langjährigen Verdienste verliehen.

Auch Bernhard Moll kann stolz auf ein langjähriges Engagement bei der Genossenschaftsbank zurückblicken. Seit 1984 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen Volksbank Tauber, wurde er nach der Fusion 2002 auch in den Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber berufen. 2004 wurde er mit der Ehrennadel in Silber des Badischen Genossenschaftsverbandes, 2009 mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch-Medaille sowie 2014 mit der Ehrenurkunde in Gold geehrt. Er wurde nun anlässlich seiner Verabschiedung nach 36 Jahren zusätzlich mit der Ehrenurkunde des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes geehrt.

Richard Quenzer ist seit über 21 Jahren Mandatsträger im Aufsichtsrat. Seit 1999 bei der Volksbank Bad Mergentheim in Amt und Würden, bekleidete er nach der Fusion 2009 in der Volksbank Main-Tauber dieses Amt bis zu seinem Ausscheiden. Seine Verdienste wurden nun mit der Ehrennadel in Silber des BWGV gewürdigt.

Auf 21 Jahre Tätigkeit im Aufsichtsrat kann Anton Tremmel zurückblicken. Auch er begann sein Amt 1999 bei der damaligen Volksbank Bad Mergentheim und wechselte 2009 im Anschluss nahtlos in den Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber. Zur Verabschiedung erhielt er die Ehrennadel in Silber des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes.

Die Geehrten blicken in Summe auf 167 Jahre Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zurück und haben in dieser Zeit viele entscheidende Schritte auf dem Weg zur heutigen Volksbank maßgeblich mitgeprägt. „Sie alle haben in den vergangenen Jahrzehnten durch vorbildlichen Einsatz und hohes Pflichtbewusstsein dazu beigetragen, dass unsere Bank heute zu einer starken und zukunftssicheren Genossenschaftsbank im Main-Tauber-Kreis herangewachsen ist. Dafür gebührt Ihnen unser Dank und unsere aufrichtige Anerkennung, die ich Ihnen auch im Namen des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes anlässlich Ihrer Verabschiedung übermitteln darf“, so der Vorstandsvorsitzende Michael Schneider.

