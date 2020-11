15,6 Millionen Euro fließen in den Main-Tauber-Kreis

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis.„Es ist ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung. Das Land steht in mehrfacher Hinsicht an der Seite unserer Kommunen und hilft“, so der Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Er selbst hatte sich in Stuttgart für die Unterstützung der Kommunen stark gemacht. „Nach der Mai-Steuerschätzung müssen die Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2019 mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um 1,88 Miliarden Euro rechnen. Mit 1,041 Milliarden Euro kompensiert das Land den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen. Die weiteren Ausfälle gleicht der Bund im Rahmen des kommunalen Solidarpakts 2020 aus“, so Reinhart.

Die Verteilung auf die baden-württembergischen Kommunen erfolgt dabei anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung des FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren. Dies war auch der Wunsch der kommunalen Landesverbände, so Reinhart.

Auszahlung erfolgt

Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 14. Oktober 2020 wurde die Rechtsgrundlage für die Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 geschaffen. „Die Auszahlung an die Stadt- und Landkreise ist in dieser Woche nun erfolgt“, wie Reinhart wissen lässt. Die Landkreise werden die Mittel zeitnah an die kreisangehörigen Gemeinden weiterleiten.

Für den Main-Tauber-Kreis und die Städte und Gemeinden ergibt dies folgende Kompensationsauszahlungen:

Assamstadt (150 103 Euro), Bad Mergentheim (2,883 Millionen Euro), Boxberg (1,043Millioonen Euro), Creglingen (418 710 Euro), Freudenberg (274 626 Euro), Großrinderfeld (188.476 Euro), Grünsfeld (425 482 Euro), Igersheim (347 985 Euro), Königheim (178 695 Euro), Külsheim (257 320 Euro), Niederstetten (588 188 Euro), Tauberbischofsheim (1,744 Millionen Euro), Weikersheim (691 643 Euro), Werbach (176 814 Euro), Wertheim (4,8 Millionen Euro), Wittighausen (55 865,70 Euro), Ahorn (85 021Euro), Lauda-Königshofen (1,.319 Millionen Euro).

„Insgesamt sind dies für den gesamten Main-Tauber-Kreis somit über 15,6 Millionen Euro an Kompensationsmitteln“, so der Landtagsabgeordnete Reinhart. Dies sei eine wichtige Unterstützung der kommunalen Haushalte in schwierigen Zeiten. pm

