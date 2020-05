Tauberbischofsheim.„Home Singing ist eine nette Sache, aber ein chorisches Resultat trotz dieser Zeiten wäre doch toll“, dachte sich Gerhard Barthel, Leiter des Gospelchors „Sunray“ aus Tauberbischofsheim.

All den Videokonferenzen, also dem „Onlinesingen“ fehle doch das gemeinsame Hörerlebnis. „Warum nicht eine Studioproduktion“, dachte sich der Chorleiter, „da werden die Stimmen eh einzeln eingesungen.“ Idee war, dass so viele Teilnehmer wie möglich ihre Stimme aufnehmen und sie über via Internet an Gerhard Barthel schicken. „Ich bin dann das Studio, mische, schneide, optimiere, wie die Profis das auch tun“.

Zunächst wurde also mithilfe einiger Gastmusiker im „Home Recording“ ein fast schon professionelles Playback mit E-Gitarre, Cello und Streichern erstellt, zu dem die Chormitglieder ihre Stimmen dann aufnehmen sollten.

Lernen konnten sie diese neuen Stimmen über ein Videotutorial, das Gerhard Barthel in seinem Wohnzimmer aufnahm. So kamen 13 mutige Einzelstimmen zusammen, die dann studioähnlich zusammengemixt wurden.

Aber damit nicht genug. Ein Video dazu sollte es auch noch geben, und es entstand mit den erstellten Einzelfilmchen das erste Video passend zur Zeit: „This is not the end“. Die „Wiedersehensfreude“ beim Ansehen war groß. Inzwischen ist bereits das zweite Lied „Born For This“ eingesungen und für das Video, das soeben fertig wurde, gingen noch mehr Selfie-Filme ein, ein deutliches Signal für die zunehmende Begeisterung innerhalb des Chors.

Finden kann man beide Filme auf YouTube oder über die Webseite des Chors (mysunray.bplaced.net). Weitere Aufnahmen sind in Planung. „Wer weiß, vielleicht wird noch eine Corona-CD daraus. Aber wir hoffen doch, dass wir uns schon bald wieder zum Gemeinsamsingen treffen können. Wenn es mit den Proben weitergeht, sind ein paar neue Lieder bereits im Kasten“, so Barthel.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020