13 Kinder mit Kiwanis auf Wanderschaft

tauberbischofsheim.Der Kiwanisclub Tauberbischofsheim veranstaltete innerhalb des Ferienprogramms für Kinder 13 Kinder eine zweieinhalbstündigen Wanderung. An der Grundschule Impfingen ging es los zum Waldspielplatz am Hamberg. Die jungen Wanderer benutzten gesammelte Äste als Wanderstäbe, gestalteten Maiskolben kreativ um und sangen Lieder, die noch aus Kindergartenzeiten bekannt waren. Die Kinder hatten offensichtlich noch viel Energie übrig, denn sie waren auf dem Spielplatz aktiv und auch kreativ. Eine Kleingruppe bastelte aus Ästen und Steinen Geschicklichkeitsspiele, andere vergnügten sich an den Spielgeräten und tobten sich nochmals so richtig aus. Bild: Kiwanis

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.09.2019