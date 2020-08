1000 Euro für einen neuen Tagespflege-Bus

Tauberbischofsheim.„Von Menschen für Menschen“ lautet die Devise bei der BBBank. Und so kam es, dass am 4. August Michael Baumann einen Scheck über 1000 Euro an den Förderverein Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg überreichte. Investiert wird der Betrag in einen geräumigen Bus für die Tagespflege im Haus Heimberg, der die Tagesgäste bei Bedarf von zuhause abholt und nach dem Aufenthalt im Seniorenzentrum wieder nach Hause bringt. „Uns ist es wichtig, dass unsere Spenden von Kunden aus der Region kommen und dann vor Ort in gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Projekte investiert werden. So profitieren alle Beteiligten im Main-Tauber-Kreis. Und die Kunden haben zugleich mit ihrem Sparlos die Chance auf einen monatlichen Gewinn“, so Baumann. Für die Spendenaktion kaufen die Kunden zum Stückpreis von fünf Euro monatlich ein Gewinnsparlos. Davon sind 75 Cent der Gewinnspieleinsatz, vier Euro werden gespart und 25 Cent gespendet. „Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein Bedarf für den Tagespflegebus angemeldet hat. Das Geld unserer Kunden ist in einem Projekt für ältere Menschen super aufgehoben.“

Ins Rollen gebracht hatte die Spendenaktion die dritte stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Cilli Döhling in Rücksprache mit den Hausoberen und Marcel Hofmann, Einrichtungsleitung von Haus Heimberg. „In der Corona-Hochphase mussten wir das Tagespflege-Angebot leider aussetzen, aber seit Juli kommen wieder Gäste und so ist der Bedarf an einem Fahrdienst wieder gegeben. Um unseren Senioren hier einen zusätzlichen Service und größtmögliche Flexibilität im Hol- und Bringedienst anzubieten, wollen wir gern in den kommenden Wochen einen hauseigenen Bus anschaffen.“ Im Gespräch mit Cilli Döhling sei man so auf die Gewinnsparlos-Aktion gekommen und dankbar, dass das Projekt nun so schnell starten könne.

Auch der Vorsitzende des KHMT-Fördervereins, Professor Dr. Hans Ruppin, lobte das große Engagement seiner Stellvertreterin: „Engagierte Menschen wie Cilli Döhling, die Steine an den richtigen Stellen ins Rollen bringen, braucht man in einem Förderverein. Sie kennt als langjährige Mitarbeiterin des Krankenhauses fast alle Kollegen sowie zahlreiche Patienten und Bewohner. Und was das Wichtigste ist: sie erkennt schnell, wo welche Bedarfe bestehen. Daher freuen wir uns besonders, dass wir nun 1000 Euro an ein Herzensprojekt im Haus Heimberg ,von Menschen für Menschen‘ übergeben können.“ khmt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020