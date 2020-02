100 Jahr Stadt- und Feuerwehrkapelle

Tauberbischofsheim/Lausanne.Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres 2020 der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim ist das große Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkops aus Veitshöchheim.

Für die Veranstaltung am 28. April, Beginn um 19.30 Uhr in der Stadthalle an der Vitryallee ist der Kartenvorverkauf angelaufen. Die Resonanz ist gut.

Empfohlen wird auf jeden Fall die Karten im Vorverkauf zu erwerben. Verkaufsstelle ist die Buchhandlung Schwarz auf Weiß in Tauberbischofsheim. Ein Eintritt wird erhoben. Anlass für einen geplanten Besuch in der Heimat ist dieses Ereignis auch für den IOC-Präsidenten Dr. Thomas Bach.

Schirmherrschaft übernommen

Er sagt: „Der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim fühle ich mich seit meiner Kindheit eng verbunden. Insbesondere hat sie unsere Fechterempfänge nach Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen immer eine besondere Note gegeben. Darüber hinaus bin ich mit Gustl Endres freundschaftlich verbunden. Deshalb habe ich diese Schirmherrschaft sehr gerne übernommen. Der Termin ist in meinem Kalender fest eingetragen.“

Die Erlöse dieser Benefizveranstaltung fließen in die Nachwuchsförderung und die Anschaffung von Instrumenten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020