Wo Kunigundes Schleier fiel

In einem Seitental der Tauber liegt hoch über der Gollach ein sagenhafter Ort. Die Kapelle geht auf eine Kaiser-Gemahlin zurück, die vor 1000 Jahren die Geschäfte des ostfränkisch-deutschen Reiches führte.

Ein trockener Ostwind war der Legende nach der Grund, warum heute über dem Gollachtal – ein mäandrierendes Nebental der Tauber – die pittoreske Kundigundenkapelle über den steilen Rand mit seinem Trockenhang lugt. Um die Jahrtausendwende war Kunigunde nach dem Tod Kaiser Heinrichs II. 1024 Verweserin des ostfränkisch-deutschen Reichs. Geschäftsführende Kaiserin sozusagen.

In Bamberg (wo sie heute noch stark verehrt wird) ließ Kunigunde drei Schleier aus der Hand fliegen. Die (spätere) Heilige hatte dabei gelobt, dort Kapellen bauen zu lassen, wo die vom Wind verwehten Schleier auf die Erde niederfallen würden. Und so kam es schließlich, dass sich eines der Stoffstücke in einer Linde zwischen den Dörfern Burgerroth und Buch verfing.

Die Linde – wirklich wahr – gibt es noch heute. Sehr zur Freude der Kinder, denn der weit auseinanderklaffende Baum in der Kirchhofmauer wird gerne erklommen. Aktuell ist er wegen Baumsanierungsarbeiten „gesperrt“, beeindruckend ist aber auch schon der Blick von der (selbsterkletterten) Mauer.

Auch um den Bau der Kunigundenkapelle ranken sich Sagen. Wie zum Beispiel diese: Die Einwohner in Buch (auf der anderen Talseite gelegen) wollten zu jener Zeit auch eine Kirche bauen. Also transportierten sie Steine für die geplante Kunigundenkapelle heimlich in ihr Dorf hinüber. Doch wie von Zauberhand bewegt, fanden sich die Steine am nächsten Tag wieder auf dem Alten Berg bei Burgerroth. Auch ein zweiter Versuch der Bucher blieb ohne Erfolg – sie gaben auf. Und die Kunigundenkapelle wurde dort errichtet, wo sie heute steht.

Mystischer Stein

Ein mystischer Ort befindet sich unterhalb des Bauwerks: Links am Fußpfad, rund 150 Meter von der Kunigundenkapelle entfernt, liegt oberhalb des südöstlichen Weges, der ins Gollachtal hinabführt, der so genannte Kunigundenstein.

Nach einer alten Legende stellen die Vertiefungen im Stein Hand-, Knie- und Fußabdrücke der heiligen Kunigunde dar. Allerdings ist es whrscheinlicher, dass die Berührungen der vielen Wallfahrer im Lauf der Zeit dazu geführt haben, dass sich die heutigen Formen im Stein ausgebildet haben.

Von der Kapelle aus hat man einen wunderbaren Blick hinab ins Gollachtal und bis hinüber zum Tal der Tauber, wo die aus dem Rand des Steigerwalds kommende Gollach ihre Mündung hat. Dass die Tauber so nah ist, führt dazu, dass der Wanderer (denn es sind ab Kapelle mehrere familien-kompatible Touren möglich) streckenweise entlang der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg führt. Wer hinüber nach Creglingen-Waldmannshofen marschiert, der findet im Wald die alten Grenzsteine mit der Inschrift „KB“ – Königreich Bayern.

Wie sich die Kapelle weiterentwickelt hat: Im Zuge der Gegenreformation sah sich Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn veranlasst, die teilweise sehr heruntergekommenen Kirchen seines Bistums neu- bzw. umzubauen und damit Schritte in die Wege zu leiten, die zur Festigung der Gegenreformation beitragen sollten. Der Umbau der Kunigundenkapelle begann im Jahre 1608 und war 1609 abgeschlossen.

Die vorhandene Unterkapelle wurde zerstört, der Chorraum erhöht, die Presbyteriumstür an der südöstlichen Apsiswand wurde zugemauert, die beiden Spitzbogenfenster im Kirchenschiff eingezogen und die spätromanische Wandmalerei übertüncht. Der erhöhte Chorraum bot Platz für einen neuen Altar. Zusätzlich kamen ein neuer Fußboden, neue Betstühle und eine Sakramentsnische hinzu.

Der Einsatz des Bischofs wurde entsprechend gewürdigt: Über dem Eingangsportal wird auf die Bautätigkeit Echteres verwiesen und darauf, dass er „die alt Religion“ (wieder) eingeführt habe. Datiert ist der Gedenkstein auf das Jahr 1614.

Der Aufschwung des kirchlichen Lebens in der Barockzeit und die damit verbundene Bautätigkeit ging auch an der Kundigundenkapelle nicht vorüber. Bei der Renovierung wurden Decke und Wände stuckiert und ein neuer Hochaltar errichtet. Der in blaugrau und rot marmorierten Tönen gehaltene dreiteilige Altar war und ist das Herzstück der Kapelle – doch der spontane Besucher kann sich derzeit nur an der Außenansicht der Kapelle erfreuen.

Bei der Echter-Renovierung wurden die Bilder aus der Entstehungszeit übermalt und zwei zusätzliche Fenster eingebaut. Um 1750 erhielten die Decke und die Wände Stuckapplikationen. Das Altarbild mit einer Darstellung der Heiligen Familie stammt aus dem Jahr 1762. Seitlich steht das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde. Der Altar ist ein Werk vom Auber Bildhauer Matthias Haslinger. Neu eingebaut wurden eine Predigtkanzel und Orgelempore. Anfang der 1960er Jahre fanden archäologische Grabungen an der Kirche statt. Die sich daran anschließende Renovierung stellte den aktuellen Zustand her.

