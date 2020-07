Wildtiere, Natur und Wellness

Der Bad Mergentheimer Wildpark und die „Solymar“-Therme sind zwei beliebte Ausflugsziele im Taubertal. Sie bieten beeindruckende Momente mit Tieren, spannende Erlebnisse im Wald und Erholung rund ums Wasser.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah ist? Abenteuer im Wald mit „wilden“ Tieren, dazu Spaß und Unterhaltung oder gleich dort übernachten – alles möglich im Wildpark Bad Mergentheim. Oder Wellness, Erholung, Entspannen im und am Wasser – alles machbar in der „Solymar“-Therme. Bad Mergentheim ist in vielerlei Hinsicht einen Tagesbesuch und auch mehr wert.

Aus einem Umkreis von über 100 Kilometern zieht der Wildpark überwiegend seine Gäste an. An der frischen Luft mitten in der Natur kann man über 70 Tierarten hautnah erleben. 2019 kamen knapp 190 000 Besucher. Rund 8000 Übernachtungen gab es zudem auf der Mergentheimer Höhe.

Aktuell sind sechs neue Wolfswelpen zu besichtigen, die heranwachsen und das Rudel aufmischen. Zudem garantiert die Jahreszeit fast überall Nachwuchs bei den Haus- und Wildtieren, wie zum Beispiel dem Rotwild, Damwild, den Ziegen und Schafen.

Inmitten der Corona-Krise und der großen touristischen Umwälzungen in Deutschland hat der Wildpark aus der Not eine Tugend gemacht und bietet mitten im Wald originelle Übernachtungsmöglichkeiten für kleine Gruppen und Familien an, die dieses Jahr hierzulande Urlaub machen möchten. Die ausgebildeten Pädagogen haben dazu diverse Freizeitprogramme vorbereitet, die eine abwechslungsreiche und spannende Ergänzung versprechen.

Übernachten können die Kurzurlauber in Indianer-Tipis, Erdhöhlen, Trapperhütten und in Hängematten unter freiem Himmel zwischen Vogelgezwitscher, geheimnisvollem Rascheln im Unterholz und dem Heulen des größten Wolfsrudels in Europa.

Die Programme sind von entspannend bis spannend aufgefächert und werden durch professionelles Personal begleitet: Unterwegs mit Lamas, Eseln, Ponys, sowie Baumklettern, Axtwerfen, Bogenschießen, die Natur intensiv erleben, bis hin zu Abenteuer im Wald und zu den Wölfen in der Nacht gehören zum erprobten Angebot von insgesamt 16 verschiedenen Themen. Die meisten Programme können übrigens auch ohne Übernachtung gebucht werden.

Am Erdhaus findet in diesem Jahr zudem wieder das große Waldkino statt – vom 15. bis 27. August.

Auf einen starken Zuspruch verweisen kann in Bad Mergentheim ebenso die „Solymar“-Therme – auch hierfür lohnt es sich, mindestens einen halben Tag einzuplanen. Im vergangenen Jahr konnte die Zahl der Gäste erneut gesteigert werden, auf nun 270 628.

Betreiber Andreas Schauer sagt dazu: „2019 war das Jahr mit den besten Besucherzahlen und dem besten Umsatz in der ’Solymar’-Therme. Die Zahlen Anfang des Jahres 2020 übertrafen noch das Vorjahr.“ Die coronabedingte Zwangsschließung – seit Mitte März – wurde für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten und die Vorbereitung der Wiedereröffnung genutzt, die nun vor wenigen Tagen stattfand.

Die einzelnen Becken wurden mit insgesamt 730 Meter Material neu verfugt, die Filteranlagen grundständig gereinigt und neues Filtermaterial eingefüllt. Die Becken selbst hat man mit und unter Hochdruck sauber gemacht. Umkleideschränke und -kabinen wurden gecheckt und hier und da der Maler aktiviert sowie Fliesen erneuert.

„Der Schutz unserer Gäste hat oberste Priorität“, betont „Solymar“-Betriebsleiter Peter Zimmermann und er sagt: „Das gesamte Betriebskonzept wurde daraufhin ausgerichtet, sämtliche zusätzlichen Sicherheitsregeln einzuhalten. Hygiene-Experten sind wir als Thermen-Betreiber ohnehin.“ Er verweist aber auch auf die nötige Mithilfe der Gäste, zum Beispiel die Abstandsregeln einzuhalten. Weiter heißt es seitens des Thermen-Betreibers: „Viren haben nach einer Untersuchung des Bundesumweltamts in gechlortem Wasser keine Überlebenschance, auch das Covid-19-Virus nicht. Eine Übertragung über das Wasser ist praktisch unmöglich. Das gilt übrigens auch für Saunen. Lufttemperaturen über 70 Grad Celsius machen jedem Virus den Garaus.

“Die hochwertige Wasser- und Saunalandschaft bietet also ab sofort wieder Entspannung und Erlebnis zugleich und den idealen Resonanzraum, sich für ein paar Stunden weit weg zu träumen und doch Urlaub ganz nah zu machen.

Sämtliche Becken des Vital- und Solebads sind mit dem Wasser aus der Bad Mergentheimer Paulsquelle gefüllt. Das Salzwasser, welches Magnesium, Calcium und Lithium enthält, entfaltet aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung eine gesundheitsfördernde Wirkung. Das Lithiumbad gilt beispielsweise als „Gute-Laune-Bad“ und dient dem Stressabbau. Eine der Hauptattraktionen des Thermalbadbereichs ist das Sole-Mineralaußenbecken mit seinen 224 Quadratmetern Wasserfläche. Es warten zudem eine Holzhaus-, Bio-Kräuter-, Klang-, Taubertal- und Himalaya-Salzsauna auf die Gäste. Die Sportschwimmer dürfen sich am Sportbad mit sechs 25-Meter-Bahnen erfreuen und für die Kinder stehen zwei Rutschen bereit. In der 94 Meter langen „Lovely Taubertal Sun Slide“ geht es in der Röhre rasant abwärts. Das Gefälle in der Bodyrutsche beträgt zwölf Prozent. Die „Blue Tauber Riffle“ ist nicht ganz so schnell, aber deswegen nicht weniger spektakulär. Geeignet sind die Rutschen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

Eine „Lange Nacht“ gibt es im „Solymar“ übrigens jeden ersten Freitag im Monat bis 1 Uhr. Der Saunatag mit Kerzen-Illumination dauert jeden Samstag von 9 bis 23 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.07.2020