Spessart trifft auf Odenwald

Freudenberg ist eine Kleinstadt mit Herz, die im schmalen Streifen zwischen Main und Burgberg, an der Nahtstelle zwischen Odenwald und Spessart liegt und mit Charme jeden Besucher verzaubert.

Dort, wie der Volksmund sagt, wo der Odenwald den Spessart küsst, liegt Freudenberg. Die Klein-stadt mit Herz hat sich in idyllischer Lage in einem schmalen Streifen zwischen dem Main und dem Hang des Burgberges entwickelt und ist ob ihres vielfältigen Charmes zweifellos einen Besuch wert.

In einem „Handbuch für Reisende auf dem Maine“ steht bereits anno 1843: „Imposant mitten aus dem Walde emporragend erhebt sich die Ruine Freudenberg, zu ihrem Fuße das Städtchen. Wenn eine Gegend des Maines mit den wunderbaren Ufern des Rheines verglichen werden darf, so ist es diese bei Freudenberg, welche an Großartigkeit jede andere längs unserem Strome hinter sich lässt.“ Benannte Großartigkeit erschließt sich dem Gast auf unterschiedliche Weise.

Hoch über dem Main und der Stadt Freudenberg thront die Freudenburg mit ihrem mächtigen dreiteiligen Bergfried. Aus dieser Burg ward eine Festungsanlage, man errichtete einen prachtvollen Renaissancebau. Die glanzvollen Zeiten auf der Freudenburg vergingen schnell, sie fiel in einen Dornröschenschlaf. Dennoch ist heute gut nachzuvollziehen, wie die Burg einst ausgesehen hat. Sie wurde gerettet von einer Burginitiative unter der Leitung von Franz Hofmann. Dieser unterstreicht sowohl den geschichtlichen als auch den kulturhistorischen Hintergrund der Burg. Besonders erfreut ist Hofmann darüber, dass die Anlage begehbar ist und dort im Zweijahresrhythmus Burgfestspiele stattfinden. Die Freudenburg ist beispielsweise vom Rathaus aus auf einem ausgeschilderten Weg gut zu Fuß und über 367 Stufen direkt zu erreichen.

Wie vielerorts entwickelte sich am Fuße des Burgbergs eine kleine Siedlung. Im Freudenberger Heimatlied von Heinrich Lazarus heißt es dazu trefflich: „Ich weiß ein friedlich Städtchen dort an der Berge Rand. Es ist mein liebes Freudenberg, wo einst mein Glück ich fand.“ Viele Häuser schmiegen sich eng an den Bergrücken, das Stadtbild entlang der Hauptstraße ist geprägt von Fachwerkhäusern und schmalen, verwinkelten Gassen. Das Heimatlied bestätigt es: „Stolze Berge grenzen das Städtchen sorgsam ein. Hier ist gar gut zu wohnen, hier kannst du fröhlich sein.“

Kulturelles Zentrum der Stadt ist das denkmalgeschützte Ensemble rund um das Rathaus, das Amtshaus und die barocke St. Laurentius-Kirche. 1950 schon heißt es in der Niederschrift einer Ortsbereisung: „Das Rathaus ist ein prachtvolles Fachwerkgebäude aus der Übergangszeit von der Gotik zur Renaissance.“ Es weist eine im Rohzustand erhaltene, 500 Jahre unberührte Giebelwand in Fachwerkkonstruktion auf. Das 1627 erbaute Amtshaus zeigt sich als imposantes Gebäude, der Amtshauskeller ist einer der größten Gewölbekeller der Region.

Das langgezogene Straßendorf der Kernstadt von Freudenberg zieht die Blicke des Besuchers vielfach hin auch zu kleinen Kostbarkeiten, die es überall zu entdecken gilt. Hier wird dem Auge geschmeichelt, dort erfreuen kulinarische Angebote für Gaumen und Kehle bis hin zu den belebenden Produkten der Traditionsbrennerei „Gebrüder Ziegler“. Nahebei stehen Gästebetten für jene bereit, welche länger als einen Tag in dem staatlich anerkannten Erholungsort weilen.

Im Heimatlied steht geschrieben, „der Main dort unten im Tale so still und ruhig fließt und von den schönen Bergen der Wandrer friedlich grüßt“. Doch nicht immer bewegt sich der Main still und ruhig. Die topographische Lage von Freudenberg brachte in der Vergangenheit zahlreiche Hochwasser mit sich. Gedanken des Schutzes davor führten zum Entstehen einer großen und wunderschönen Mainpromenade, die Sichtbeziehung zwischen Stadt und Fluss blieb erhalten.

Die Promenade ist zu einem Ort des Zusammenkommens geworden, im Uferbereich wuchs eine Grünanlage mit Rosengarten und Pavillon. Gemütliches Bummeln mit Blick auf Stadt und Main kann sich abwechseln mit einer Portion Sonnetanken auf den Mainwiesen oder der Gelegenheit, die Beine zur Abkühlung ins Wasser zu strecken. Darüber hinaus lohnt ein Gang zur Friedhofskapelle, die dem heiligen Laurentius geweiht ist. In diesem Kleinod mittelalterlicher sakraler Bautätigkeit sind Fresken aus dem 13. Jahrhundert freigelegt.

Einige hundert Meter nördlich davon lädt ein See zum Verweilen ein. Eingebettet in das Seeparkgelände findet sich ein Campingplatz. Am nahen Badesee mit großer Liegewiese und gespeist von natürlichem Quellwasser geht es lebhaft zu, es herrschen beste Bedingungen für viel Bewegung und die Muße zur Abkühlung. Die Fernwanderwege Panoramaweg und Nibelungensteig beginnen und enden in Freudenberg. Auch locken der mit fünf Sternen klassifizierte Mainradweg sowie Wanderwege in einem großen Mischwaldgebiet. Eine Stippvisite wert ist auch der Rauch-Zoo, welcher kostenfrei zugänglich in einer großzügigen Anlage verschiedene Tierarten erleben lässt.

Wer diese Palette der großen und kleinen Sehenswürdigkeiten des Städtchens mit allen Sinnen in sich aufgesogen hat, stimmt gern in das Heimatlied mit ein: „Und wenn auf den sprießenden Wiesen die bunten Blumen blüh’n, dann ist gar gut zu singen: O Freudenberg wie bist du schön!“

