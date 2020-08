Mit der Natur auf Du und Du

2008 hat der Natur- und Erlebnispark Boxberg seinen Betrieb aufgenommen – und hat seitdem zum echten Besuchermagnet avanciert. In Zeiten von Corona ist er für Daheimgebliebene einen Tagesausflug wert.

Beim Anblick des naturnah gebauten Baumhauses mit Holztreppe und Veranda fühlen „ältere Semester“ sich unweigerlich an Daktari erinnert. Und fast erwartet man Schimpansin Judy aus hohen Wipfeln nach unten hangelnd. Oder den schielenden Löwen Clarence, der majestätisch aus dem üppigen Gebüsch schreitet. Doch weit gefehlt.

Man befindet sich nicht im afrikanischen Busch, sondern hoch über dem Umpfertal, nahe Boxberg. Hier, rund um die Rondellhütte, schuf der Jugend- und Kulturverein „Lazy Bones“ auf einem rund ein Hektar großen Areal, inmitten von Schwarzkiefern, Wildkirschen, Buchen oder Holundersträuchern, einen Natur- und Erlebnispark mit Angeboten für Jung und Alt. Hauptattraktion ist der Waldseilgarten mit Hochseil- und Kinderparcours.

Dank eines Hygienekonzepts ist es wieder möglich, Klettertouren zu buchen, die eigenen Grenzen auszutesten, Motorik und Teamgeist zu schulen und die Schwere des Alltags hinter sich zu lassen.

„Bei dieser Kombi zwischen körperlicher Anstrengung und Adrenalinkick wird schon was abverlangt“, betont Matthias Fischer, einer der beiden Vorsitzenden des Vereins. Ob Fun- oder Teamklettern, die Parcours stellen gerade jetzt in den Ferien, da sie nur in der Gruppe ab zehn, besser 15 Personen sinnvoll seien, attraktive Alternativen für die in Corona-Zeiten entfallenen Ferienlager dar. Hier können Freundeskreise, Kollegen, Schulklassen . . . gemeinsam klettern, Spaß haben und „sich hängen lassen.“

Bevor es hoch hinaus geht auf Affenschaukel, Palisadengang, Zick-Zack-Sticks oder Schwebebalken um nur einige der insgesamt 16 Kletterelemente zu nennen, muss jeder einen Einführungsparcours als Voraussetzung für das Klettern in den Baumwipfeln durchlaufen, „so kann man die Gruppe einschätzen, dass es oben passt“, erklärt Christoph Losert, weiterer Frontmann des Vereins.

Überhaupt werde Sicherheit ganz groß geschrieben, miteinander kommunizierende Karabiner sowie ein geschultes Trainerteam gewährleisteten höchsten Standard.

Schwindelerregend

Integriert in die schwindelerregende Kletterei in 13 Metern Höhe sind eine 25 und eine 55 Meter lange Seilbahn, die nach der körperlichen Grenzerfahrung Spaß sowie ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit vermitteln. Deren eine endet direkt am Baumhaus „Lazy Lodge“, in dem die geschafften Sportler den Abend gemütlich ausklingen lassen können. Es bietet rund 20 Personen Platz zum urigen Übernachten auf Matratzenlagern und verströmt durch die natürliche Holzbauweise eine warme, heimelige, wohlige Atmosphäre. Die bodentiefen Glastüren bieten eine atemberaubende Aussicht über das anmutig zu Füßen liegende Umpfertal mit seinem charakteristischen Frankendom sowie den Schüpfer Grund.

Scheinbar grenzenlos schweift der Blick sowohl über Felder, Wiesen, Wälder und sanfte Hügel als auch die ins Bauland eingebetteten kleinen Ortschaften und lässt nicht nur die Herzen der Naturliebhaber höher schlagen.

Auch ohne vorherigen Kletterevent ist diese etwas andere Übernachtungsmöglichkeit, einer Ferienwohnung vergleichbar, separat buchbar.

Ob Familientreffen, Junggesellenabschied, Firmencoaching – die Lodge sorgt zweifelsohne für ein besonderes Ambiente. Und sollte die Gruppe größer sein – im beschaulich, von Büschen umgebenen Tipi mit Bretterboden können weitere Abenteurer im Stil des Wilden Westens nächtigen. „Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“, bekommt hier eine positiv besetzte Bedeutung . . .

Gut geschützt unterm Baumhaus steht eine lange Tafel mit Holzbänken, ideal zum Basteln, Spielen, Zusammensitzen oder wie geschaffen für ein zünftiges Mahl, das am gemauerten Grill zubereitet wurde. Die Feuerstelle mit Blick ins Tal sorgt für Lagerfeuerromantik, die Sanitäranlagen bieten adäquaten Komfort.

Auch nicht schwindelfreie Outdooraktive werden mit Teamelementen im Bodenbereich bedacht. Im Sinne der Erlebnispädagogik fördern und fordern Teamwippe, Mohawkwalk und dergleichen Gruppenprozesse wie Absprachen, Vertrauen, Körperbeherrschung oder Persönlichkeitsentwicklung.

Angesichts dieser Ausrichtung auf teambezogene Events ist es den Vorsitzenden wichtig zu betonen, dass sie nicht mit touristischen Kletterparks vergleichbar seien, in denen jeder spontan kommen könne. „Wir veranstalten Gruppenevents mit vorheriger Anmeldung, Einzelpersonen sind hier fehl am Platz.“ Demzufolge ist eine Kontaktaufnahme unabdingbar, allein schon, um ein auf die Gruppe zugeschnittenes Kletter- und Aufgabenpaket zusammenzuschnüren. Für den Hochseil- sollte man mindestens zwölf, für den sechs Meter hohen Kinderparcours mindestens acht Jahre alt sein, wobei auch bei Letzterem Mutige beim Monkey Climbing auf stattliche elf Meter kommen können.

Weitläufiges Areal

Fehlen also nur noch die ganz Kleinen – im weitläufigen Waldareal führen weiche, von Kiefernnadeln bedeckte schmale, grünen Tunneln gleiche Wege labyrinthartig durch den dichten Blätterwald zum Vorlesepfad und vermitteln einen magischen Flair. Lauschige Nischen unterm Blätterdach mit rustikaler Baumstamm-Sitzgelegenheit präsentieren Seite für Seite das Bilderbuch „Mamma Muh baut ein Baumhaus“ – was sonst?

Geocaching, etwa zur geheimnisvollen Burgruine, dem Wahrzeichen Boxbergs, Kindergeburtstage, betreut von den „Lazy Teens“, die Kinderspielstadt „Lazy Town“, ein Naturerlebnistag nebst Waldmarkt zum Saisonauftakt mit regionalen Leckereien sind nur einige Auszüge aus dem Angebot des rührigen Vereins. „Wir wollen die Menschen von den Bildschirmen wegkriegen, raus in die Natur“, unterstreicht Fischer den eigenen Anspruch. Angesichts dieser Bandbreite von Nervenkitzel bis Entschleunigung ist es dem Verein bislang bestens gelungen, ganz dem Motto entsprechend „Natürlich verrückt ist völlig normal.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020