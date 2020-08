Entschleunigendes Erlebnis

Mit zwei PS auf die etwas andere Art und Weise das Land erkunden – in Eubigheim ist’s ganzjährig möglich. Per Pferdekutsche geht’s durch den Ahornwald, den man danach mit anderen Augen sieht.

Hufgeklapper tönt durch den grünen Ahornwald, begleitet vom Gelächter einer Gruppe Jugendlicher. Klaus Henrich führt seine beiden Pferde Maik und Marie durch die Natur – im Schlepptau einen gemütlichen Planwagen voller gut gelaunter Ausflügler. Der Eubigheimer bietet rund ums Jahr Kutschfahrten in der Region an, ganz egal ob Kindergeburtstag, Junggesellenabschied, Familien- oder Vereinsausflug. Diesmal mit an Bord ist eine Gruppe Zehntklässlerinnen, die gewissermaßen die Sommerferien einläutet.

Während auf der langen Tafel im Wagen allerlei Leckerbissen für ein schmackhaftes „mobiles Picknick“ ausgepackt werden, traben die 13-jährige Marie und ihr sieben Jahre alter Partner Maik tänzerisch den Weg entlang.

Die beiden Kaltblüter der Rasse Noriker sind kräftige Kutschpferde. Um sie und seine anderen Zugtiere zu trainieren, muss Henrich mindestens zweimal pro Woche ausfahren, was für ihn allerdings eine höchst angenehme Beschäftigung darstellt. „Es macht Spaß und ich kann entspannen“, äußert sich der 66-Jährige.

Doch nicht nur der Kutscher und seine Tiere, sondern auch die kleine Gesellschaft auf dem Planwagen genießt den malerischen Trip durch die Natur. Gerade im Vergleich zu den sonst ferientypischen Rad- und Wandertouren stellt die Kutschfahrt eine schöne Alternative dar.

Gleich zu Beginn geht der Weg am ersten Blickfang vorbei: einem idyllischen Teich, vor Fauna und Flora nur so strotzend. Der Ausflug in die Ländereien Ahorns führt den Mitfahrenden ihre Region aus einer ganz anderen Perspektive vor Augen – und eröffnet dem Gast viele tolle Ein- und Ausblicke.

Aus einem anderen Winkel

So könne man auf den verschiedenen Routen Grenzsteine, Bildstöcke und viele andere kleine Sehenswürdigkeiten bestaunen, die man von der „normalen“ Straße aus nicht entdecken würde, erklärt Klaus Henrich. Fahrgast Jamie-Lee Baas kann dies nur bestätigen: „Man sieht die Gegend, durch die man eigentlich jeden Tag fährt, aus einem anderen Winkel.“

So führt der Schotterweg fernab der Straße vorbei an golden wogenden Getreidefeldern und saftig grünen Streuobstwiesen.

Schließlich durchquert die kleine Reisegesellschaft den Weiler Ober-eubigheim. Zwischen den wenigen Häusern befindet sich auch hier ein kleines Schmuckstück, nämlich eine romantische Kapelle. Kurz darauf taucht das Fuhrwerk wieder in die gedämpfte, ruhige Atmosphäre des Ahornwaldes ein. Hier, unter dem üppigen Blätterdach und fern von jeglichen Motorgeräuschen, unterbricht nur der rhythmische Hufschlag der Pferde sowie die Gespräche der Mädchen auf der Kutsche die Stille.

Auch im Herbst sei eine Fahrt durch den bunt gefärbten Wald sehr schön, teilt der Kutscher mit, der den Ahornwald wie seine Westentasche kennt. Der Sommer habe jedoch ebenfalls einige Vorzüge, wie zum Beispiel die angenehme Temperatur. Doch da man dank des Planwagens, unabhängig von der Saison, vor Hitze, Kälte, Wind und Niederschlag geschützt sei, könne man die Kutschfahrt flexibel jederzeit genießen und sich an den Charakteristika der verschiedenen Jahreszeiten erfreuen.

Zur Ferienzeit lässt sich eine Kutschfahrt sehr gut mit einem Freibadbesuch verknüpfen. Daher findet der Wagen seinen Weg in Richtung Buch, wo das kühle Nass im Familienbad Ahorn auf die Reisenden wartet. Unter Berücksichtigung angemessener Auflagen startete auch in diesem Jahr die Schwimmbadsaison, so dass man bei brütender Hitze ins kühle Nass springen kann. Natürlich wird hier auch für das leibliche Wohl gesorgt: Der Kiosk ist geöffnet und hält eine umfangreiche Speisekarte bereit. Je nach Wunsch steuert der Pferdeliebhaber aber auch gerne Gaststätten oder anderen schönen Rastplätzen für einen Imbiss an, so dass die Routen stets den Vorlieben der Reisenden angepasst werden.

Schnelle Erfrischung

Nach einer schnellen Erfrischung im Bad nimmt die Kutsche auch schon wieder Fahrt auf in Richtung Forst – diesmal am Zügel Ulrich Silberzahn. Umgeben vom würzigen Duft des Waldes, breitet sich eine entspannte Stimmung auf dem Wagen aus. Neben munteren Gesprächen prägen auch harmonische Momente des Schweigens die Fahrt. „Das Hufklappern ist einfach beruhigend“, sinniert Lina Kautzmann, eine der Zehntklässlerinnen.

Eine Weile später wird der dichte Mischwald von lilafarben schillernden Phaceliafeldern abgelöst. Durch die Fenster des Planwagens lässt sich außerdem die abwechslungsreiche und bunte Tier- und Pflanzenwelt gut bewundern. Während der Tour kann man so den Milan, der majestätisch in den Lüften seine Kreise zieht, oder putzige Fohlen auf Koppeln am Wegrand beobachten.

Nachdem die Kutsche den im Tal versteckten Weiler Neidelsbach passiert hat, nähert sich der Ausflug auch schon dem Ende. Die Kirchtürme Eubigheims sind in nicht allzu weiter Ferne zu erkennen, und schließlich führt der Tierhalter das Gespann wieder zu seinem Hof, wo nicht nur Pferde, sondern auch Schafe, Ziegen, Hühner, Hasen und Rinder zuhause sind.

Neue Erfahrung

Der jungen Gesellschaft hat dieser besondere Ausflug gut gefallen. „Das ist mal eine neue Erfahrung“, schwärmt Antonia Haueisen. „So was macht man nicht jeden Tag“, fügt Henrike Baar, die ebenfalls den Trip sichtlich genossen hat, hinzu. Diese nahezu abgeschottete Zeit in der Natur habe eine sehr entschleunigende Wirkung.

Tatsächlich wurde auf die Smartphones nur selten ein Blick geworfen. So bot die Kutschfahrt eine schöne Abwechslung zum Alltag: Für einige Stunden unerreichbar sein, in den Genuss der Natur kommen und sie dabei besser kennenlernen – kurzgesagt: ein empfehlenswertes, stimmungsvolles Urlaubs- oder Ferienerlebnis, das man sich mal gönnen sollte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020