Am Fuß der Burgruine

Auf einer kleinen Landzunge zwischen Main und Tauber gelegen und von zwei Flüssen bespült, begeistert Wertheim als Stadt voller Geschichte, voller Kultur und voller Romantik.

Zu Wertheim steht in einem Reiseführer anno 1847 dies geschrieben: „Die täglich kommenden und abfahrenden Eilwägen machen die Stadt sehr lebhaft; die reizenden Ausflüge, zu welchen die Umgebungen einladen, sowie die Merkwürdigkeiten, die sie darbietet und an die sich zum Teil anziehende geschichtliche Erinnerungen knüpfen, all dies wird den Reisenden vielleicht veranlassen, einige Tage bei uns zu verweilen.“

Die Eilwägen von einst sind derweil Bahn, Bus und Pkw, Fahrrad und Wanderschuhen gewichen. Die möglichen Ausflüge, die gebotenen Merkwürdigkeiten und geschichtlichen Erinnerungen indes sind geblieben. Denn Wertheim, gelegen an den Flüssen Main und Tauber im Herzen des fränkischen Landes, präsentiert sich als ehemalige Residenzstadt der Wertheimer Grafen mit historischem Fachwerk und reich verzierten Bürgerhäusern, mit mittelalterlich anmutendem Charme der Altstadt, insgesamt voller Geschichte, voller Kultur, voller Romantik.

Der Reiseführer wusste bereits vor mehr als 170 Jahren, dass „der Geschmack am Reisen in unsern Tagen unter allen Klassen der Gesellschaft verbreitet ist“. Kommt der Reisende vom Berg her, so zeigt sich ihm ein Bild wie anno 1847: „Tief unter uns liegt das Tal, die Burg, von der aus wir einen so schönen Blick auf die unter ihr liegende Gegend haben, liegt von einem höheren Standpunkte aus gesehen in der Tiefe, als Hintergrund einer reizenden Perspektive vor uns, und bildet mit der zu ihren Füßen sich hinschmiegenden Stadt eine malerische Ansicht.“

Jene Burg ist eine der größten und schönsten Steinburgruinen Deutschlands. Erbaut im zwölften Jahrhundert wurde sie bis ins 17. Jahrhundert kontinuierlich ausgebaut und erweitert, dann teilweise durch eine Pulverexplosion zerstört und im Dreißigjährigen Krieg stark beschossen. Die heutige Ruine der ursprünglich staufischen Burganlage bietet eine Szenerie für individuelle Entdeckungen, ist Kulisse für zahlreiche Veranstaltungen und, auf einer Bergzunge thronend, trefflicher Standort für einen einzigartigen Blick über Wertheim.

Denn, so besagter Reiseführer, „rechts schüttet das Main-, links das Taubertal das Füllhorn mannigfaltiger, unter sich kontrastierender Schönheiten vor uns aus“. Allein schon die Lage der Altstadt von Wertheim, auf einer Art Landzunge zwischen Main und Tauber, von zwei Flüssen bespült, an den Berg sich lehnend, lädt zum Besuch. Zutritt gewähren auch die drei noch erhaltenen der ehemals 18 Stadttore, das Kittsteintor, das Zolltor und vom Fluss aus das imposante Maintor mit seinem Zinnenkranz. Hier in der Mitte Wertheims wird Geschichte lebendig, hautnah erlebbar.

Der geneigte Besucher nimmt die Stadtschönheiten gerne wahr. Beim Schlendern durch historische Gassen fällt sein Blick auf die aus dem 14. Jahrhundert stammende dreischiffige evangelische Stiftskirche St. Marien, auf die gegenüber stehende Kilianskapelle als eine der schönsten gotischen Doppelkapellen Deutschlands, auf die Marienkapelle in der Kapellengasse mit den bemerkenswert bunten Glasfenstern.

Reich verzierte Fachwerkhäuser

Zum Verweilen laden ebenso der Engelsbrunnen, eines der Wahrzeichen Wertheims, mit dessen interessanter Zuordnung weltlicher Gestalten zu den damals bekannten Planeten und ihren Tierkreisbildern, das Haus „Zu den Vier Gekrönten“ als eines von zahlreichen Fachwerkhäusern oder der Neuplatz inklusive Malerwinkel ein, welcher den Blick zum markanten „Spitzen Turm“ frei gibt. In dem Gebäudekomplex der ehemaligen „Fürstlichen Hofhaltung“ ist heute das Rathaus untergebracht. Im Herzen der Altstadt liegt der historische Marktplatz, gesäumt von reich verzierten und wunderbar erhaltenen Fachwerkhäusern.

Zum 1847 existenten Museum äußert sich der Reiseführer so: „Was das gesellige Leben in Wertheim betrifft, so kann man es nur rühmen. Man sieht sich oft, und das Museum ist ein sehr angenehmer Vereinigungspunkt.“ Jenes Museum ist nicht mehr vorhanden, hat jedoch veritable Nachfolger. Das Grafschaftsmuseum lässt tief eintauchen in die Geschichte, präsentiert volkskundliche Schätze aus über 900 Jahren und eine überregional bedeutende kulturhistorische Sammlung. Auch die Gebäude des Museums selbst sind sehenswert.

Das Glasmuseum ist das einzige seiner Art in Baden-Württemberg. Es dokumentiert die Geschichte des Werkstoffes Glas von der Antike bis zu Wertheims Glasindustrie der Gegenwart, vermittelt die Vielfalt von Glas als Werkstoff von der Herstellung und Verarbeitung bis hin zur Verwendung in Wissenschaft, Technik, Medizin und Industrie wie auch im täglichen Leben. Das etwa ein Kilometer weiter östlich befindliche „Schlösschen im Hofgarten“ beherbergt Sammlungen der Berliner Secession, Gemälde der Heidelberger Romantik sowie Porzellan aus Paris.

Wertheim ist zudem das Zentrum der „Route der Genüsse“, die Vielfalt, Qualität und Besonderheiten regionaler Produkte aufzeigt. Hier lässt sich trefflich Düften folgen, Vielfalt schmecken, Klängen lauschen, insgesamt Schönheit und Charme der Region rund um Wertheim entdecken. Eine alte Häuserinschrift macht sich einen Reim darauf: „Es is uf der ganze Erde nergends schönner als in Werthe.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020