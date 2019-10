Zwei Jubilare und die Suche nach Chapman-Ersatz

Nach einer über weite Strecken guten und abgeklärten Leistung hatten sich die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg bei medi Bayreuth hochverdient mit 88:79 (47:38) durchgesetzt. Gleich zwei Spieler feierten dabei ihre Bundesliga-Premiere: Neuzugang Victor Rudd Jr. wurde kurzfristig als Ersatz für Noah Allen verpflichtet, dessen Zwei-Monats-Vertrag nicht verlängert wurde. Für Brekkott Chapman, der sich im Training den Meniskus gerissen hat und mehrere Monate ausfallen wird, rückte der Litauer Rytis Pipiras aus dem ProB-Farmteam in den Kader von Headcoach Denis Wucherer. Da für Chapman unter Umständen auch schon die gesamte Saison gelaufgen sein könnte, werden die „Baskets“ den Markt definitiv noch einmal sondieren und schauen, wer als Ersatz für Chapman noch verpflichtet werden kann.

Auf großen Positionen flexibler

Während Pipiras die gesamte Saisonvorbereitung mit s.Oliver Würzburg absolviert hat und auch bereits im Testspiel gegen Darussafaka Istanbul zum Einsatz kam, traf Victor Rudd Jr. erst am Donnerstag in Würzburg ein und hat vor dem Frankenderby nur zwei Mal mit seinem neuen Team trainieren können. „Victor hat schon bei einigen großen Clubs gespielt und bringt viel Physis und Größe mit. Wir denken, dass wir durch ihn auf den großen Positionen flexibler werden. Nach der Knieverletzung von Brekkott Chapman ist das in der nächsten Zeit umso wichtiger“, sagt Denis Wucherer über den 28 Jahre alten und 2,06 Meter großen US-Amerikaner, der 2016/2017 mit Maccabi Tel Aviv in der EuroLeague spielte und im Jahr darauf mit CSKA Moskau am Final Four der EuroLeague teilnahm. Beim Frankenderby in Bayreuth durfte der Neuzugang knapp sieben Minuten reinschnuppern, konnte aber noch keine echten Akzente setzen. Das war aber auch nicht unbedingt zu erwarten

Die Akzente setzten andere, und zwei durften sich sogar als Jubilare feiern lassen. Nach einem Distanztreffer mit der linken Hand zur zwischenzeitlichen Würzburger 31:20-Führung durfte sich Jordan Hulls für seinen 250. erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf in der BBL feiern lassen. Nur drei Minuten später versenkte Cameron Wells seinen 500. BBL-Wurf aus dem Zweierbereich zum 38:24.

Weiter geht es für Würzburg mit drei Heimspielen in Folge, darunter zwei absoluten Topspielen: An den kommenden beiden Sonntagen sind jeweils um 15 Uhr die beiden deutschen EuroLeague-Teilnehmer zu Gast. Am 20. Oktober kommt Vizemeister Alba Berlin, am 27. Oktober Titelverteidiger FC Bayern München in die s.Oliver Arena, ehe die Heimspielserie am 2. November mit dem Duell gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels endet. pw

Stimmen zum Spiel

Denis Wucherer (Headcoach s.Oliver Würzburg): „Wir sind sehr zufrieden, dass wir hier in Bayreuth gewonnen haben. Es war über weite Strecken eine relativ abgeklärte Leistung von uns. Die Veränderung in der Bayreuther Verteidigung hat uns im dritten Viertel etwas aus dem Rhythmus gebracht. Ich bin froh, dass wir dann den einen oder anderen wichtigen Dreier aus der Ecke getroffen haben, um das Spiel nach Hause zu fahren. Wenn wir auf‘s Tempo drücken und dann aus der zweiten Welle heraus ein Pick-and-Roll laufen, kann man diese Art der Verteidigung mit zwei, drei schnellen Pässen aushebeln. Dann bekommen wir eigentlich immer gute Würfe und haben auch die guten Schützen, die das ausnutzen und bestrafen.“

Luke Fischer (Center s.Oliver Würzburg): „Das ist ein wichtiger Sieg für uns, der erste Auswärtssieg der Saison. Wir können jetzt auf den Erfolgen der letzten beiden Wochen aufbauen und werden am nächsten Wochenende für Alba Berlin bereit sein. Es hat mir heute viel Spaß gemacht. Meine Mitspieler haben mich gut gefunden und es mir auch leicht gemacht, den Ball zu ihnen zu passen. Und dann haben sie die Würfe getroffen. Wir spielen als Mannschaft schon sehr gut zusammen und haben die ganze Woche Zeit, um uns auf die Gegner vorzubereiten. Außerdem haben wir eine hervorragende Teamchemie, wir sind wie eine Familie.“

