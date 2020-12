Würzburg wartet weiter auf den ersten Heimsieg

Würzburg.Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg warten weiter auf den ersten Heimsieg in der laufenden BBL-Saison. Gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels gab es eine 68:80x (20:16, 20:22, 17:17, 11:25)-Niederlage. Es war über weite Strecken eine sehr ausgeglichene Partie, in der Würzburg kurz nach der Pause sogar einmal mit neun Punkten führte (47:38). In der Schlussphase brach das Team von Trainer Denis Wucherer dann wieder einmal regelrecht ein. - Gleichzeitig sicherten sich die Hakro Merlins aus Crailsheim in Braunschweig einen überraschend hohen Auswärtssieg (108:75).

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 20.12.2020