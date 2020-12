Würzburg verliert auch das dritte "Geisterspiel" in eigener Halle

Würzburg.Die Bundesliga-Basketballer von s.Oiver Würzburg können in eigener Halle offensichtlich kein "Geisterspiel" gewinnen. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig gab es am Sonntag Abend eine bittere 89:93 /21:25, 24:23, 19:17, 13:12, 12:16)-Niederlage nach Verlängerung. Es war ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, was sich auch im Stand von 77:77 nach der regulären Spielzeit ausdrückte. In der Verlängerung machten die Niedersachsen dann den etwas abgezockteren Eindruck.

