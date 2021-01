Würzburg unterliegt unglücklich gegen favorisierte Crailsheimer

Würzburg.Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg können in eigener Halle offenbar nicht mehr gewinnen. Gegen die klar favorisierten Hakro Merlins aus Crailsheim gab es am Sonntag nachmittag eine etwas unglückliche 80:86-Niederlage. Dabei hatten die Würzburger im Schlussviertel einen zweischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand sogar noch egalisiert. ehe in der entscheidenden Phase die Crailsheim wieder das bessere, manchmal aber auch etwas glücklichere Team waren. Damit liegt der letzte Heimsieg der Würzburger nun genau ein Jahr zurück (am 3. Januar 2020 gegen Braunschweig)..

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 03.01.2021