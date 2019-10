Würzburg gewinnt Frankenderby in Bayreuth

medi Bayreuth – s.Oliver Würzburg 79:88 (17:28, 21:19, 14:20, 27:21)

Bayreuth: Alford (13 Punkte/davon 2 Dreier), Bruinsma (12/2), Meisner (11/2), Woodard (8/2), Doreth (8/2), Robinson (8/1), Travis (7), Raffington (6), Grüttner Bacoul (5/1), Jones (1).

Würzburg: Wells (22/3), Bowlin (18/4), L. Fischer (16), Richter (11), Hulls (7/1), Pipiras (5), Hoffmann (4), Koch (3/1), Obiesie (2), Hassfurther, Rudd

Zuschauer: 3100

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Beim 88:79 im Frankenderby in Bayreuth lag das Team von Headcoach Denis Wucherer nur in der ersten Minute einmal zurück. Danach hatte sie das Geschehen meist fest in der Hand. Einmal lag man sogar mit 20 Punkte vorne.

Noch nicht überzeugen konnte Neuzugang Victor Rudd, der kurzfristig verpflichtet wurde, aber wohl noch ein bisschen Zeit zur Anpassung braucht.

Wir werden über diese Partie noch ausführlich berichten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019