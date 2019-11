Wucherers Team will Chance nutzen

Ein Auswärtssieg ist erst dann richtig wertvoll, wenn man ihn durch einen anschließenden Heimerfolg noch „veredelt“. Diese sportliche Binsenweisheit wollen die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg am Sonntag um 15 Uhr wieder einmal bestätigen. Nach dem wichtigen Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende in Ulm sind nun die Fraport Skyliners aus Frankfurt zu Gast in der s.Oliver-Arena. Hier geht es nicht nur um die häufig schon zitierte Basketball-Vormacht am Main, sondern vielmehr um einen wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug in die Playoffs.

Wie richtungsweisend ein solches Duell schon in der frühen Phase einer Saison sein kann, verdeutlicht ein Blick auf die aktuelle Tabelle: Würzburg ist Neunter. Frankfurt ist Zehnter. Und beide wollen am Ende unter den besten acht Teams der Liga sein.

Chance nutzen

Für Würzburgs Trainer Denis Wucherer ist die Ausgangssituation klar: „Wir würden gerne gewinnen, denn mit einem Sieg haben wir die Chance, uns in der Tabelle nach oben zu orientieren. Und diese Chance wollen wir nutzen.“ Über Sieg und Niederlage entscheiden, wie immer, viele Faktoren. Von Bedeutung könnte hier natürlich das Duell der langen Kerle unter dem Korb sein. Auf Würzburger Seite ist dies Luke Fischer, der bisher in fast allen Partien einen ganz starken Eindruck hinterlassen hat. Und auf Frankfurter Seite ist dies Leon Kratzer, der in Würzburg alles andere als ein Unbekannter ist. In der Saison 2017/18 hatten ihn die Unterfranken von Brose Bamberg ausgeliehen. In 28 BBL-Partien stand er für die Würzburger durchschnittlich etwa elfeinhalb Minuten auf dem Parkett. Dieser Wert hat sich in Frankfurt, wo er nun seine zweite Saison spielt, nahezu verdoppelt.

Für diese positive Entwicklung gibt es auch vom Würzburger Trainer ein Lob. „Seit Leon Kratzer von Bamberg weg ist, hat er sich großartig entwickelt. Er nutzt seine Größe und seine Masse hervorragend unter dem Korb aus. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir ihn erst einmal stoppen.“

Gestoppt werden muss aber auch Frankfurts Spielmacher Lamont Jones, der über die Stationen Weißenfels (2017/18) und Ludwigsburg (2018/19) zu Beginn der Saison zu den „Skyliners“ gekommen ist. Mit durchschnittlich 20,4 Punkten pro Spiel ist er derzeit der erfolgreichste Korbjäger der gesamten Bundesliga. „Wenn er den Ball in der Hand hat, dann ist er sehr dominant. Ein echter Scorer, dem wir den Spaß am Spiel nehmen müssen“, weiß Wucherer um die Bedeutung von Jones für das Frankfurter Spiel.

Debüt von Junior Etou

In den Würzburger Bemühungen, die Kreise von Lamont Jones zu störren, wird auch auch Neuzugang Junior Etou eine Rolle spielen. Eigentlich heißt der Kongolese mit bürgerlichem Namen Luc Tselan Tsiene Etou, doch man muss kein Prophet sein um vorherzusagen, dass er auch in Würzburg wie bei seinen bisherigen europäischen Stationen in der Türkei und in Frankreich nur „Junior“ gerufen wird.

Seit fast einer Woche ist Etou nun in Würzburg. Trainer Wucherer hat in dieser kurzen Zeit bereits viele positive Eindrücke von ihm gesammelt: „Natürlich braucht er ein noch bisschen Zeit, um sich an unsere Spielphilosophie zu gewöhnen. Er ist ein sehr uneigennütziger Spieler, der uns schon jetzt besonders in der Verteidigung sehr helfen wird. Inwieweit er auch offensiv gleich im ersten Spiel seinen Rhythmus findet, kann ich natürlich nicht sagen.“

Nach der Verletzung von Brakkott Chapman ist mit der Nachverpflichtung von Etou der Würzburger Kader nun endlich wieder komplett, was Wucherer natürlich besonders erfreut: „Wir können jetzt wieder deutlich variabler agieren.“

