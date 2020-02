Wucherer fordert mehr Willen

Die beiden Auswärts-Frankenderbys der laufenden Saison hat s.Oliver Würzburg gewonnen, jetzt soll es auch zuhause klappen: Am 20. Spieltag der Basketball-Bundesliga ist medi Bayreuth in der „Turnhölle“ zu Gast. Die Oberfranken haben vier ihrer letzten sechs BBL-Partien gewonnen und im FIBA Europe Cup bereits das Viertelfinale erreicht. Sprungball in der s.Oliver Arena heute 19 Uhr. Für das

