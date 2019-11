Wells in der Form seines Lebens

s.Oliver Würzburg – Fraport Skyliners Frankfurt 68:67

(19:17, 22:9, 14:21, 13:20)

Würzburg: Wells (24 Punkte/davon 1 Dreier, Fischer (8), Rudd (7/1), Bowlin (7/1), Hulls (6), Koch (6/1), Etou (5/1), Richter (5), Haßfurther, Hoffmann.

Frankfurt: Jones (19/1), Hines (13/1), Freudenberger (12/4), Kratzer (11), Robertson (6/1), Vargas (4), Waleskowski (2), Schoormann, Schmidt, McQuaid.

Zuschauer: 3140 (ausverkauft)

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg bleiben weiter auf der Erfolgsspur. Das 68:67 gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt war bereits der dritte Sieg in Folge. Die Partie war aber alles andere als ein Basketball-Leckerbissen. Das Main-Derby lebte fast nur von der Spannung und der Intensität. Spielerisch ließen beide Mannschaften vieles vermissen. Den Gästen gelang es, mit ihrer gewohnt physischen und bisweilen ruppigen Spielweise, die sich laut Würzburgs Coach Wucherer „oft an der Grenze des Legalen bewegt“, fast jeglichen Spielrhythmus zu unterbinden.

Frühe Vorentscheidung?

Der zweite Abschnitt sollte in der Rekapitulation das Viertel werden, in dem die Unterfranken das Spiel zu ihren Gunsten drehen konnten. Dank eines zwischenzeitlichen 10:0-Laufs, erspielte sich Würzburg eine klare 41:26-Führung zur Pause.

Wie schon so oft in dieser Spielzeit verschliefen die „Baskets“ die ersten Minuten nach Wiederbeginn. Die nun offensiv besser in die Partie kommenden Frankfurter verkürzten den Rückstand zusehends. Wackelige Knie bekam s.Oliver Würzburg im Schlussabschnitt dennoch nicht. Das lag zuvorderst daran, dass Cameron Wells, der sich laut seinem Trainer momentan „in der Form seines Lebens befindet“, viel Verantwortung übernahm und im letzten Viertel sechs seiner insgesamt 24 Punkte erzielte und zwei seiner am Ende vier Assists verteilte. Zwar kamen die Gäste durch einen Dreier ihres Oldies Quantez Robertson noch mal auf 66:64 heran. Die zwei im folgenden Angriff sicher verwandelnden Freiwürfe, vom an diesem Tag ansonsten blassen Jordan Hulls, zum 68:64, entschieden das Spiel und ließen die 3140 Zuschauer in der restlos ausverkauften „Turnhölle“ acht Sekunden vor Spielende jubeln. Der abschließende Frankfurter Angriff mit einem erfolgreichen Dreier von Jungstar Richard Freudenberger war nur noch Ergebniskosmetik.

Wells – und dann lange nichts

„Heute hat für uns ein gutes zweites Viertel, in dem wir sowohl offensiv als auch vor allem in der Verteidigung auf sehr hohem Niveau gespielt haben, gereicht. In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft offensiv einen Rhythmus zu finden“, erklärt Denis Wucherer hinterher: „Im Endeffekt haben wir durch die Mitteldistanzwürfe von Cameron Wells im letzten Viertel gewonnen. Viel mehr ist uns da nicht mehr eingefallen.“

Zufriedener als mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft, war Wucherer mit der Leistung von Neuzugang Junior Etou, der eine gelungene Premiere im Baskets-Trikot feierte. Der Kongolese, der vorletzte Woche vom französischen Erstligisten Cholet Basket nach Würzburg wechselte, war überglücklich über den ersten Sieg im ersten Spiel: „Ich mag das hier vor den fantastischen Fans. Wir gehen raus um hart zu spielen und trotzdem dabei Spaß zu haben.“ Mit seiner Athletik und hohen Qualitäten an beiden Enden des Spielfeld, scheint Etou das nun gefundene fehlende Puzzleteil im Team von s.Oliver Würzburg zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019