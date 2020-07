Wechsel war nie Thema

In einem Interview hat Dennis Wucherer, Trainer des Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg, Stellung zu den Gerüchten um mögliche Wechsel nach Bamberg und Hamburg genommen: „Es war zu keinem Zeitpunkt ein Thema, meinen Vertrag hier in den kommenden beiden Jahren nicht zu erfüllen. Ich fühle mich in Würzburg sehr wohl.“

Angesprochen auf die neue Saison meinte Wucherer unter anderem: „Es wird für uns darum gehen, von Anfang an zu überleben und genug Spiele zu gewinnen, um der Liga erhalten zu bleiben. Das Team wird ein komplett neues Gesicht und neue Typen haben. Wir setzen auf unsere eigenen Jungs mit größeren Rollen und dazu auf hungrige Spieler aus kleineren Ligen, die sich beweisen wollen.“ oi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.07.2020