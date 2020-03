Völlig neue Voraussetzungen im Derby

Wenn die beiden fränkischen Rivalen s.Oliver Würzburg und Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga (BBL) aufeinander treffen, dann handelt es sich in Anlehnung an ein berühmtes Zitat von Franz Beckenbauer um einen echten „Klassiker“. Am morgigen Freitag (20.30 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg) heißt es wieder einmal „Unterfranken gegen Oberfranken“ – und dieses Derby findet erstmals in

...